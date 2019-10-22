19:52 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Австралии умер Крис, самый шерстистый баран в мире
Баран Крис — один из самых известных представителей мериносовой породы овец — скончался в Австралии.
Он прославился в 2015 году, когда его нашли в лесах неимоверно обросшим. Накопившийся за шесть лет блужданий в дикой природе объем шерсти уже угрожал его жизни. Когда с него состригли 41 кг высококачественных волокон, оказалось, что это мировой рекорд.
«Мы убиты горем. Он был милым, мудрым, дружелюбным», — написали в сети сотрудники природного заказника Литтл Оук.
История самого лохматого барана, найденного близ Канберры четыре года назад, принесла Крису множество поклонников во всем мире.
В тот момент зоологи и специалисты по овцеводству предупреждали, что животное может не выдержать веса шерсти, накопившейся за несколько лет жизни в дикой природе — этот вес в пять раз превышал нормальный.
На выручку пришел чемпион Австралии среди стригалей Иэн Элкин, он утверждал, что за 35 лет работы с овцами никогда не видел ничего подобного.
Сотни австралийцев выразили желание взять Криса на свое попечение. Состриженная шерсть знаменитого барана была даже выставлена в Национальном музее Австралии.
Кончина мериноса оказалась скоропостижной. Кейт Люк, которая ухаживала за ним в заповеднике, рассказала газете Canberra Times, что в последние несколько дней Крис выглядел здоровым.
Как сказано в заявлении заказника Литтл Оук, хотя всему миру Крис был известен благодаря своей шерсти, для коллектива заказника дружба с ним значила намного больше.