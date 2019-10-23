01:45 (мск), источник: Ведомости
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске
Съемки шоу начнутся в ноябре. Желающие принять в нем участие должны отправить телеканалу видеозаявку с рассказом о себе и объяснить в ней, почему они хотят потрудиться в монастыре.
Согласно данным реестра Роскомнадзора, учредителем «Первого общественного телеканала «Спас» является некоммерческая организация Фонд православного телевидения. Учредителями этого фонда являются Московская патриархия, православная религиозная организация «Отдел внешних церковных связей Московского патриархата», синодальный отдел религиозного образования катехизации РПЦ, следует из базы данных СПАРК. Руководит каналом Борис Корчевников.