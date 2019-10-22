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19:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пенсионеры из Англии нашли в чулане раритетную коробку из-под печенья

Внезапная находка оказалась очень ценной.

Пожилые супруги из Ноттингема, которые пожелали сохранить анонимность, при уборке в чулане нашли старую коробку из-под печенья бисквитной фабрики Huntley & Palmers. Поскольку коробка в форме двухэтажного лондонского автобуса была очень старой, супруги ради интереса принесли ее на бесплатное мероприятие по оценке антиквариата. И это изменило их жизнь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оказалось, что необычная коробка была изготовлена еще в 1929 году. Она сохранилась в отличном состоянии, и ее цена, по предварительной оценке, может составлять около 2 тысяч долларов, пишет The Birmingham live.

Владелица коробки из-под печенья рассказала оценщику, что унаследовала ее от своей мамы, а та — от своего двоюродного брата. Пенсионерка хранила коробку в чулане и доставала ее лишь пару раз.

Также оказалось, что жестяной автобус оснащен механизмом, но из-за возраста сейчас он не работает. По словам экспертов, починить его не составит труда. Раритетную 90-летнюю коробку пенсионеры решили продать на аукционе Hansons Auctioneers.

Екатерина Гура

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