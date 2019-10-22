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22:59 (мск), источник: BFM.ru

Минкульт опубликовал базу данных господдержки российского кино. Кто попал на «доску позора»?

На сайте Единой автоматизированной информационной системы можно увидеть список кинопроектов, которые не вернули средства, выделенные на производство фильма.

Минкульт совместно с Фондом кино опубликовал базу данных господдержки российского кино. На сайте ЕАИС, Единой автоматизированной информационной системы, есть список проектов, которые не вернули средства, выделенные на производство фильма. Его СМИ уже окрестили «доской позора». Правда, попытки Business FM открыть базу данных не увенчались успехом — весь день она не загружалась.

В списке должников, пишет «Афиша. Дейли», к примеру, фильмы «Дед Мороз. Битва магов», «Тайна Снежной королевы», «Ночные стражи», «Герой» с Димой Биланом в главной роли. Только за эти картины в бюджет не вернулось более 220 млн рублей.

Киностудия «Арк-Фильм» в прошлом году выпустила картину «Семь пар нечистых» по повести Каверина, получив от государства 119 млн рублей. В прокате фильм не собрал и миллиона, хотя получил главные призы на кинофестивале в Чебоксарах. Худрук киностудии Вадим Абдрашитов говорит, что виной тому недостаточная раскрутка и Минкульту надо не только давать деньги, но и помогать с пиаром фильмов.

Вадим Абдрашитов худрук киностудии «Арк-Фильм» «Все фильмы выходят и прокручиваются на совершенно разных условиях. Если картину раскручивать: о ней писать, о ней говорить и куски показывать по телевидению, то она, безусловно, будет в лучшем положении, чем любая другая, у которой не было никаких денег на рекламу, никаких денег на пиар. Картина “Семь пар нечистых”, если бы она в прокате была поддержана, то и денег бы принесла гораздо больше, безусловно. Не смогли вернуть, потому что у нас был ряд ЧП, не дай бог, не хочу пожелать никому. На картине вообще складывались такие условия, что не было никакой надежды, что картина в итоге будет сделана. Когда же картина стала набирать обороты и нам понадобились деньги на то, чтобы ее завершить, фонд пошел нам навстречу, картина была завершена».

Еще бы немного денег, чтобы хоть как-то привлечь зрителя, картина бы прозвучала совершенно по-другому.

Фонд кино также обнародовал информацию о том, сколько денег выделялось на тот или иной проект. К примеру, в производство «Викинга» вложили более 700 млн рублей, из которых 600 млн — безвозвратные. При общем бюджете в 1,2 млрд рублей картина собрала в прокате 1,4 млрд. На создание «Движения вверх» государство выделило 400 млн рублей — проект оказался очень успешным — при бюджете менее 600 млн он собрал в прокате почти 3 млрд рублей.

В полном провале оказался фильм «Тайна печати дракона» — картину не спасли даже Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. При бюджете в 2,3 млрд рублей она собрала всего 332 млн. Господдержка составляла 270 млн рублей.

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