Еще одна страна решила заманить россиян системой «все включено»

Чин заявил, что поток российских туристов составляет очень большую долю (30 процентов) от общего потока иностранцев на остров Хайнань. При этом он отметил, что в следующем году Китай планирует увеличить эти показатели в два раза. Для этого в гостиницах острова планируют развивать систему All inclusive, которая будет полностью соответствовать системе, действующей в турецких отелях.
«Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы», — пояснил Ван Дон Чин.
Он добавил, что сперва all inclusive планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях, а затем это коснется и трехзвездочных гостиниц.
Чиновник также отметил, что заметного увеличения стоимости пребывания в отелях из-за введения «все включено» не будет.
В августе вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов объяснил, что система all inclusive не очень популярна на курортах южных регионов России, поскольку они не рассчитаны на массовый туристический поток и не способны предложить длительный пляжный сезон.