22 октября, источник: BFM.ru
Ученые признали орехи, чай и клюкву природными ГМО-растениями
Исследователи из
Ученые
Этот механизм сегодня используется учеными в сельском хозяйстве, чтобы создавать генетически модифицированные культуры, устойчивые к вредителям.
Между тем, как показывает исследование, этим механизмом уже давно пользуются природные «генные инженеры» — агробактерии.
Как сообщила один из авторов исследования, профессор СПбГУ Татьяна Матвеева, до проведения масштабного исследования было известно о трех растениях, которые относятся к
Эти растения навсегда закрепили в собственном геноме участки ДНК,
В рамках исследования ученые из Петербурга и Страсбурга проанализировали геномы 631 вида растений и выяснили, что среди них гораздо больше
К таким растениям можно отнести клюкву, чай, арахис, хмель и некоторые другие.
«Не работает система, которой нас пугают, что в нас встроятся чужие гены. Мы питаемся растениями, и фотосинтезировать из нас пока никто не начал. Во многих продуктах содержится (посторонняя) ДНК, например в томате или картофеле. В течение суток к нам в организм поступает не больше грамма ДНК, и большая часть разлагается на отдельные нуклеотиды. Наш организм справляется со всеми продуктами одинаково: и с ГМО, и не с ГМО», — подчеркнула исследователь.