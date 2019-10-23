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22 октября, источник: BFM.ru

Ученые признали орехи, чай и клюкву природными ГМО-растениями

Исследователи из Санкт-Петербурга и Страсбурга проанализировали геномы нескольких сотен видов растений и выявили среди них большое количество трансгенных.

Источник: AP 2019

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из Института молекулярной биологии растений в Страсбурге проанализировали геномы нескольких сотен видов растений и обнаружили созданные природой генно-модифицированные организмы (ГМО), среди которых встречаются употребляемые сегодня в пищу, сообщает пресс-служба вуза.

Трансгенным организмом считается растение, в чей геном попали гены постороннего организма, например бактерии или гриба.
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Этот механизм сегодня используется учеными в сельском хозяйстве, чтобы создавать генетически модифицированные культуры, устойчивые к вредителям.

Между тем, как показывает исследование, этим механизмом уже давно пользуются природные «генные инженеры» — агробактерии.


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Как сообщила один из авторов исследования, профессор СПбГУ Татьяна Матвеева, до проведения масштабного исследования было известно о трех растениях, которые относятся к природно-трансгенным.

К ним относятся некоторые представители родов Nicotiana (табак), Ipomoea (вьюнковые растения, например батат — сладкий картофель) и Linaria (лекарственное растение льнянка).
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Эти растения навсегда закрепили в собственном геноме участки ДНК, когда-то принадлежавшие агробактериям, и продолжают передавать из поколения в поколение.

В рамках исследования ученые из Петербурга и Страсбурга проанализировали геномы 631 вида растений и выяснили, что среди них гораздо больше природно-трансгенных, чем считалось ранее, передает «Интерфакс».

К таким растениям можно отнести клюкву, чай, арахис, хмель и некоторые другие.

Ученый отметила, что ГМО-продукты не являются вредными для организма человека, это в том числе подтверждается существованием природно-трансгенных растений, которые мы употребляем в пищу.

«Не работает система, которой нас пугают, что в нас встроятся чужие гены. Мы питаемся растениями, и фотосинтезировать из нас пока никто не начал. Во многих продуктах содержится (посторонняя) ДНК, например в томате или картофеле. В течение суток к нам в организм поступает не больше грамма ДНК, и большая часть разлагается на отдельные нуклеотиды. Наш организм справляется со всеми продуктами одинаково: и с ГМО, и не с ГМО», — подчеркнула исследователь.

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