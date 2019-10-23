12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании выбрали дерево года: ему тысяча лет (фото)
У дерева необычная история.
Тысячелетний Аллертонский дуб, растущий в Ливерпуле, объявлен деревом года в Великобритании, сообщает Daily Mail.
Свои голоса за него отдали 34% британцев среди 11 тысяч проголосовавших в конкурсе Woodland Trust.
У древнего дерева необычная история. В средневековом Аллертоне (теперь — район Ливерпуля) не было здания суда, и заседания проводились под этим дубом.
Дерево также упоминается в знаменитой «Книге Судного дня» — своде материалов первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведённой в Англии в 1085—1086 годах по приказу Вильгельма Завоевателя.
В 1864 году дуб сильно пострадал
Во Время второй мировой войны матери отправляли своим сыновьям на фронт листья и желуди с этого дерева.
Для защиты дерева городские власти только в этом году выделили 70 тысяч фунтов стерлингов (5,7 млн рублей).
Анна Лысенко