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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании выбрали дерево года: ему тысяча лет (фото)

У дерева необычная история.

Тысячелетний Аллертонский дуб, растущий в Ливерпуле, объявлен деревом года в Великобритании, сообщает Daily Mail.

Свои голоса за него отдали 34% британцев среди 11 тысяч проголосовавших в конкурсе Woodland Trust.

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У древнего дерева необычная история. В средневековом Аллертоне (теперь — район Ливерпуля) не было здания суда, и заседания проводились под этим дубом.

Дерево также упоминается в знаменитой «Книге Судного дня» — своде материалов первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведённой в Англии в 1085—1086 годах по приказу Вильгельма Завоевателя.

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В 1864 году дуб сильно пострадал из-за взрыва корабля на реке Мерси поблизости, на котором перевозили порох.

Во Время второй мировой войны матери отправляли своим сыновьям на фронт листья и желуди с этого дерева.

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Для защиты дерева городские власти только в этом году выделили 70 тысяч фунтов стерлингов (5,7 млн рублей).

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Анна Лысенко

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