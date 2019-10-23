12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невероятную красоту минералов и камней показали на фото
Неповторимые узоры.
Фотограф Крис Перани из Калифорнии специализируется на всевозможных камнях и минералах. Он показывает их невероятную текстуру и фактуру.
Перани увлекся фотографией в 14 лет. Он ходил в походы и увлекался пейзажами, но долго не мог найти свою нишу в фотоискусстве. Однажды парень решил посостязаться со старшей сестрой, которая готовила домашнее задание по фотографии для колледжа. Он попытался сфотографировать фрукт, падающий в миску с водой.
С фруктом ничего не вышло, но неожиданно для себя Перани увлекся формами брызг воды. Он начал фотографировать капли, потеки, лопнувшие мыльные пузыри и все, что только мог придумать с водой.
Позже, увидев снимки насекомых известного фотографа Джона Холмена, парень пришел в восторг от макросъемки и вскоре «нащупал» свою тему — всевозможные текстуры, которыми удивляет мир насекомых и камней.
Анна Лысенко