12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыба помогла англичанину найти обручальное кольцо
Необычная история стала вирусной в соцсетях.
44-летний житель Корнуолла Дэн Левайн потерял обручальное кольцо, когда рыбачил в выходные на морском побережье. Огорченный мужчина написал о своей потере в соцсетях.
Спустя всего день кольцо чудом вернулось к владельцу, а помогла в этом маленькая рыбка, пишет Fox News.
Местные жители Гэри и Эмма Спайерс гуляли по пляжу во время отлива. В одном из крошечных углублений в камне, наполненном водой, они заметили плавающую маленькую рыбку. Пара подошла рассмотреть ее и увидела кольцо, лежащее на дне.
По счастливой случайности дети Спайерсов были знакомы с детьми Левайна и знали об истории с кольцом. Находку вернули владельцу. Левайн поблагодарил всех, кто помогал ему с поисками. «И спасибо, маленькая рыбка», — написал Дэн.
Анна Лысенко