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12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыба помогла англичанину найти обручальное кольцо

Необычная история стала вирусной в соцсетях.

44-летний житель Корнуолла Дэн Левайн потерял обручальное кольцо, когда рыбачил в выходные на морском побережье. Огорченный мужчина написал о своей потере в соцсетях.

Спустя всего день кольцо чудом вернулось к владельцу, а помогла в этом маленькая рыбка, пишет Fox News.

Местные жители Гэри и Эмма Спайерс гуляли по пляжу во время отлива. В одном из крошечных углублений в камне, наполненном водой, они заметили плавающую маленькую рыбку. Пара подошла рассмотреть ее и увидела кольцо, лежащее на дне.

По счастливой случайности дети Спайерсов были знакомы с детьми Левайна и знали об истории с кольцом. Находку вернули владельцу. Левайн поблагодарил всех, кто помогал ему с поисками. «И спасибо, маленькая рыбка», — написал Дэн.

Анна Лысенко

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