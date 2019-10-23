14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли самую громкую птицу (видео)
Она живет в Южной Америке.
Одноусый звонарь издает самый громкий среди птиц брачный крик — до 125 дБ. Это подтвердила международная группа ученых в исследовании, опубликованном в Current Biology.
Необычные птицы обитают в лесах Гайаны, Венесуэлы и в бразильском штате Пара. Самец, издающий громкий крик, имеет белую окраску и тонкий и длинный мясистый вырост, свисающий с клюва. Самка одноусого звонаря —
Ученые описывают песню самца как «одну громкую ноту, похожую на гудок». Издавать ее помогают утолщенные мышцы живота.
При этом одноусый звонарь поет на очень близком расстоянии от самки. Зачем самец это делает, исследователи пока не знают. Большинство животных, которые издают громкие звуки, например, обезьяны ревуны, делают это на большом расстоянии друг от друга. Одна из гипотез — самки считают привлекательными самых голосистых самцов.
Анна Лысенко