Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Диджитализация пенсионеров Пожилые люди сталкиваются с проблемами: как купить продукты онлайн или заказать такси?
Фоторепортажи
20Все путем
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
14:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли самую громкую птицу (видео)

Она живет в Южной Америке.

Одноусый звонарь издает самый громкий среди птиц брачный крик — до 125 дБ. Это подтвердила международная группа ученых в исследовании, опубликованном в Current Biology.

Во время загрузки произошла ошибка.

Необычные птицы обитают в лесах Гайаны, Венесуэлы и в бразильском штате Пара. Самец, издающий громкий крик, имеет белую окраску и тонкий и длинный мясистый вырост, свисающий с клюва. Самка одноусого звонаря — оливково-зелёного цвета с желтоватыми полосками внизу.

Ученые описывают песню самца как «одну громкую ноту, похожую на гудок». Издавать ее помогают утолщенные мышцы живота.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом одноусый звонарь поет на очень близком расстоянии от самки. Зачем самец это делает, исследователи пока не знают. Большинство животных, которые издают громкие звуки, например, обезьяны ревуны, делают это на большом расстоянии друг от друга. Одна из гипотез — самки считают привлекательными самых голосистых самцов.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Бывший руководитель «Курортов Северного Кавказа» задержан в США
«Мы должны говорить о произошедшем»: 17 лет событиям на Дубровке
Макгрегор прибыл в Киев и высказался про президента-комедианта
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Жену Зеленского обвинили в неуважении к императору Японии
Из фонда дольщиков исчезли миллиарды рублей
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка сбила пешеходов
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
14 клевых товаров с AliExpress Такого вы еще не видели ...
Авто
Новый Mitsubishi: а вдруг таким будет Pajero? Большой внедорожник от Mitsubishi под названием Mi-Tech Concept посеял надежду: неужели японцы готовят новое поколение Pajero?
Кино
Семенович в мини, пьяный Курцын и чудовища: съемки новой комедии Главные герои фильма «Большущая охота» будут бороться с монстрами при помощи алкоголя
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Популярные темы на «Детях»
Фильм "Полосатый рейс". Что осталось за кадром. 484
Прага 231
памперсы 221
Строго учит читать. 152
Леди
Звезды, которые завели новые романы, находясь в браке Кто из знаменитостей решил перестраховаться и найти свою любовь, еще находясь в браке? Об этом в нашем материале.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь