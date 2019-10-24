Топ-10 самых полезных приспособлений для дома

12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стильная изящная лампа станет полезным приспособлением для спальни или рабочего стола. Ее удобно закреплять на краю столешницы или на спинке кровати. При этом светит она достаточно ярко, чтобы было комфортно работать или читать.
Отзыв покупателя: Отличная лампа, идеально освещает, есть три интенсивности света, в комплекте батарея и кабель. Отличная покупка. Спасибо продавцу за внимание.
Теперь не нужно подкрадываться к двери и смотреть в глазок, чтобы узнать, кто к вам пришел. Домофон от Xiaomi работает одновременно и как дверной звонок, и как камера.
Отзыв покупателя: Качество камеры хорошее. Ночная съемка тоже — сразу видно, кто приходил. Настроил чувствительность домофона, чтобы реагировал не на каждую муху, а только на людей, которые остановились у двери. На батарейках не экономьте — поставьте хорошие. Расход батареи тоже можно отрегулировать настройками длительности съемки
Компактный прибор, который позволяет в домашних условиях оценить уровень жесткости воды, проверить наличие примесей, органических соединений или тяжелых металлов. В любой момент вы можете определить, необходима ли дополнительная очистка воды или замена картриджа в фильтре. Тестер обладает высокой чувствительностью и подстраивается под температуру воды для более точных данных.
Отзыв покупателя: Отличный прибор за свои деньги! Высокое качество, точность. Рекомендую тем, кто борется с накипью.
Компактный беспроводной пылесос очистит как сидение в автомобиле, так и компьютерную клавиатуру или ящики стола. Заявленное время работы без подзарядки — 13 минут, при этом устройство может работать только от внутреннего аккумулятора.
Отзыв покупателя: Классный пылесос, маленький и мощный, порадовал фонарик на нижней части, который подсвечивает область уборки.
Датчик температуры и уровня влажности позволяет контролировать состояние воздуха, отправляя все необходимые данные на ваш смартфон через приложение. Если показатели начинают отклоняться от нормы, сенсор подает сигнал.
Отзыв покупателя: Впервые вижу, чтобы продавец так бережно упаковывал товар: миниатюрный датчик в оригинальной коробочке обмотан в пять слоев «пупыркой» и уложен в очень большую картонную коробку. Можно было в такой упаковке без опасения смартфон отправлять.
Этот беспроводной шуруповерт не просто закрутит любой винтик, но и позволит сделать это быстро и без лишних усилий. В комплекте есть набор насадок разных размеров: они подойдут и для часов, и для телевизора.
Отзыв покупателя: Очень классный набор. Даже не знаю, к чему придраться. Недостатки если и есть, то появятся нескоро. Пока же мне все нравится. Доставка быстрая. Магазин рекомендую. Спасибо.
Благодаря этому устройству легко создать особую атмосферу дома. Достаточно залить в прибор небольшое количество воды, капнуть любимое эфирное масло и приятный аромат быстро распространится по комнате! Кроме того, у приспособления очень стильный дизайн — оно отлично украсит ваш интерьер.
Отзыв покупателя: Классный увлажнитель. Выпускаем холодный пар, с маслом тоже работает. Очень тихий, красиво светится. Работал три дня почти беспрерывно.
Лучший способ обновить квартиру без ремонта — помыть окна! После дождей они покрываются грязью, а лезть на подоконник в многоэтажке совсем не хочется. Хорошо, что можно отправить вместо себя робота, который плотно прикрепляется к поверхности и плавными движениями очищает ее. Хотя робот присасывается с помощью вакуума, продавец рекомендует привязать к нему веревку для дополнительной безопасности. Робот может работать от пульта или двигаться самостоятельно при помощи встроенного гироскопа.
Отзыв покупателя: Безумно счастлива своему приобретению. Все интересующие вопросы по работе моего
Счастливые часов не наблюдают. Конечно, ведь часы могут сами напоминать вам о встречах и запланированных мероприятиях! Кроме того,
Отзыв покупателя: Будильник работает, как и в описании. Голосовое управление на китайском. Устройство отображается в MiHome, настройка минимальна, время подхватил сразу, только менял на 24-часовой формат.
Протереть пыль со стола или с полок несложно, а вот очистить поверхность под холодильном или за шкафом — совсем другое дело. Для этого нужно специальное приспособление — например, длинная и плоская пластиковая щетка, которая справится с пылью в самых труднодоступных местах. В комплекте с ней идут одноразовые салфетки.
Отзыв покупателя: У нас огромный диван, двигать который возможности просто нет! Я в шоке от того, сколько мусора за один раз собрала. Это чудо! Там, где узкие щели, убирать одно удовольствие. Продавца рекомендую однозначно! Сменные салфетки можно купить отдельно в любом хозяйственном магазине, либо в комплекте у продавца. Это находка для любой хозяйки.