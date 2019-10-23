14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В борьбе с тараканами мужчина случайно взорвал газон (видео)
Слишком много бензина.
Камера наблюдения сняла неудачную попытку жителя штата Парана в Бразилии избавиться от тараканов на заднем дворе.
48-летний Цезарь Шмитц сперва применил ядовитый спрей, но это не помогло. Побеспокоенные насекомые только разбежались по газону, но вскоре вернулись в свое гнездо. Тогда бразилец решил попросту сжечь вредителей.
Мужчина залил в гнездо бензин и бросил спичку. Первые две потухли, не долетев, зато третья возымела потрясающий эффект. Бензина оказалось слишком много: произошел взрыв,
От насекомых Шмитц избавился, но газон ему придется сеять заново.
Анна Лысенко