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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В борьбе с тараканами мужчина случайно взорвал газон (видео)

Слишком много бензина.

Камера наблюдения сняла неудачную попытку жителя штата Парана в Бразилии избавиться от тараканов на заднем дворе.

48-летний Цезарь Шмитц сперва применил ядовитый спрей, но это не помогло. Побеспокоенные насекомые только разбежались по газону, но вскоре вернулись в свое гнездо. Тогда бразилец решил попросту сжечь вредителей.

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Мужчина залил в гнездо бензин и бросил спичку. Первые две потухли, не долетев, зато третья возымела потрясающий эффект. Бензина оказалось слишком много: произошел взрыв, из-за которого газон взлетел на воздух. Свою лепту внес и метан, скопившийся под землей из-за насекомых.

От насекомых Шмитц избавился, но газон ему придется сеять заново.

Анна Лысенко

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