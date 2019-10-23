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15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник из США вырезает из тыквы невероятные шедевры (фото)

Сложно поверить, что все это он делает с помощью ножа.

Американский художник Алекс Вер, также известный под псевдонимом The Pumpkin Geek, прославился благодаря своему таланту резчика по тыквам.

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Свою карьеру Вер начал 10 лет назад во время подготовки к Хэллоуину в 2009 году. Он вырезал традиционную тыкву для праздника, и супруга попросила также вырезать логотип ее компании. Веру так понравилось это дело, что он продолжил заниматься тыквенным искусством. В 2013 году художник выиграл свою первую премию Geekie Award, а в 2017-м уволился с постоянной работы, чтобы уделять вырезанию по тыквам полный рабочий день.

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С тех пор он приобрел мировую известность. Вер сотрудничает со знаменитостями и киностудиями, проводит мастер-классы и участвует в различных конкурсах и программах на ТВ.

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Каждая «тыквенная картина» отличается невероятным количеством деталей. Чтобы добиться этого, художник разработал собственную технику резьбы «4 цвета», включающую резку различных слоев для создания глубины.

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На одну работу у Вера может уходить до 6 часов в зависимости от сложности дизайна.

Екатерина Гура

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