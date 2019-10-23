Киселев рассказал о ежедневных думах Путина о преемнике

«Готовит преемника. Более того, сам Путин говорит, что он думает об этом с утра до вечера каждый день», — отметил Киселев. По его словам, было бы безответственно для российского лидера уйти, «хлопнув дверью и не оставить после себя преемника».
Ведущий программы «Вести недели» выразил мнение, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти. Он подчеркнул, что поддержка преемника со стороны действующего президента является «общемировой традицией».
В пример Киселев привел Францию, Германию, Китай и США. Он упомянул бывшего французского президента Франсуа Олланда, поддержавшего Эммануэля Макрона, и 44-го президента США Барака Обаму, выступившего в поддержку Хиллари Клинтон.
«Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как [первый президент России Борис] Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы», — заключил Киселев. Он выступил лектором для первокурсников факультета вместо декана Елены Вартановой.
Полномочия Владимира Путина на посту президента истекают в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд. В связи с этим он не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.
Сам Путин неоднократно отвечал на вопросы о подготовке им своего преемника. В июне в интервью британской газете Financial Times он рассказал, что думает об этом с 2000 года, но конечный выбор за избирателями.