15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Индии отдала своего мужа любовнице за денежную компенсацию
Теперь у нее нет долгов.
Жительница индийского штата Карнатака по имени Рамья, узнав о том, что ее муж нашел себе другую женщину, пришла в отчаяние. Сначала она пробовала поговорить с обманщиком, а затем решила лицом к лицу встретиться с его любовницей.
Рамья узнала, где живет соперница, и пришла к ней в дом. В ходе ссоры женщина упомянула, что у нее есть много долгов, которые без помощи мужа ей никак не выплатить. И тогда случилось неожиданное.
Поразмыслив немного, индианка согласилась на предложение и получила за мужа около 7 тысяч долларов, пишет The World of Buzz. Теперь Рамья не только избавилась от
Екатерина Гура