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15:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Индии отдала своего мужа любовнице за денежную компенсацию

Теперь у нее нет долгов.

Источник: @pabloheimplatz

Жительница индийского штата Карнатака по имени Рамья, узнав о том, что ее муж нашел себе другую женщину, пришла в отчаяние. Сначала она пробовала поговорить с обманщиком, а затем решила лицом к лицу встретиться с его любовницей.

Рамья узнала, где живет соперница, и пришла к ней в дом. В ходе ссоры женщина упомянула, что у нее есть много долгов, которые без помощи мужа ей никак не выплатить. И тогда случилось неожиданное.

Соперница предложила Рамье денежную компенсацию в обмен на мужчину, который, по сути, и так уже ушел из семьи.

Поразмыслив немного, индианка согласилась на предложение и получила за мужа около 7 тысяч долларов, пишет The World of Buzz. Теперь Рамья не только избавилась от мужа-обманщика, но и от своих долгов.

Екатерина Гура

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