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16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В России обнаружили сибирский «Стоунхендж»

Ученые РАН выяснили предназначение археологического комплекса Шара-Тэбсэг, расположенного в Тарбагатайском районе Бурятии. Оказалось, что святилище использовалось для астрономических наблюдений, что делает его аналогом британского Стоунхенджа.

Источник: «Наука в Сибири»

Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

По словам исследователей, Шара-Тэбсэг функционировал начиная с бронзового века до средневековья. Он представляет собой комплекс каменных конструкций протяженностью 800 метров. Нижний структурный элемент находится у подножия возвышенности и является стеной из вертикальных каменных плит длиной 300 метров. На вершине горы также находится стена, которая протянута на 40 метров от обрывистого склона до скалы.

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Археологи обнаружили, что верхняя стена ориентирована таким образом, чтобы указывать направление на место захода Солнца 22 декабря. Таким образом, комплекс связан с астрономическими событиями и, скорее всего, использовался для мистических ритуалов в дни зимнего-летнего солнцестояния.

Ученые также выявили похожую связь с культом Солнца у объекта на горе Улан-Тологой в Кяхтинском районе и у Сарбадуйского вала в Джидинском районе.

Стоунхендж, расположенный в Уилтшире, построен около 2500 лет назад до нашей эры. Наиболее тяжелые его камни весят 30−40 тонн. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно, хотя предполагается, что его использовали в ритуальных целях и при астрономических наблюдениях.

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