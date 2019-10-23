16:58 (мск), источник: Lenta.Ru
В России обнаружили сибирский «Стоунхендж»
Ученые РАН выяснили предназначение археологического комплекса
Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».
По словам исследователей,
Археологи обнаружили, что верхняя стена ориентирована таким образом, чтобы указывать направление на место захода Солнца 22 декабря. Таким образом, комплекс связан с астрономическими событиями и, скорее всего, использовался для мистических ритуалов в дни
Ученые также выявили похожую связь с культом Солнца у объекта на горе
Стоунхендж, расположенный в Уилтшире, построен около 2500 лет назад до нашей эры. Наиболее тяжелые его камни весят 30−40 тонн. Истинное предназначение комплекса до сих пор неизвестно, хотя предполагается, что его использовали в ритуальных целях и при астрономических наблюдениях.