16:37 (мск), источник: Esquire
Богатая русская семья ищет дворецкого в Лондоне
Он должен любить сериал «Дживс и Вустер» и быть Козерогом по гороскопу. Платить обещают в четыре раза больше, чем в Букингемском дворце.
На британском сайте для поиска работы Jobs In Childcare появилось объявление о поиске дворецкого для русской семьи — требования к соискателю настолько необычные, что вызвали резонанс в медиа.
Прежде всего (об этом написано даже до перечисления ключевых требований) от кандидата ждут, что он будет любить английский сериал «Дживс и Вустер» — персонаж Дживса упомянут в тексте как идеальный пример человека, которого ищут работодатели.
Кроме того, успешный кандидат должен говорить минимум на двух языках: английском и французском, однако предпочтение отдадут тем, кто знает еще и русский: русским кандидатам с опытом работы в Великобритании и британцам со знанием русского. При этом русским соискателям без опыта работы в Великобритании на эту работу лучше не рассчитывать.
Предполагается, что будущий дворецкий будет управлять домом, путешествовать с семьей по Франции, Италии, Великобритании и России, он должен уметь «решать проблемы» в школе, магазинах и салонах красоты. От кандидата ждут, что он сможет подсказать, куда пойти пообедать и что посмотреть в Лондоне и на юге Франции, а также будет разбираться в гастрономии, технологиях, географии, кино и сериалах.
Платить при этом собираются в четыре раза больше, чем дворецким Букингемского дворца, — €4−6 тысяч (от чего будет зависеть финальная сумма, не сообщается). График работы — 5/2 или 6/1, рабочий день ненормированный.