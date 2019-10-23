18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фанаты Хэллоуина превратили свой дом в жуткий лабиринт (фото)
Его может посетить любой желающий.
Австралийская семья, обожающая Хэллоуин, потратила 6 месяцев, чтобы превратить свое жилище в образцовый дом из фильмов ужасов.
Такая трансформация обошлась им в сумму, за которую можно было бы купить водный мотоцикл, рассказали в комментарии журналистам мистер и миссис Стрэпплберри. Семейная пара вдохновлялась домом под номером 29 по
Дом и сад Стрэпплберри превратили в один сплошной лабиринт, окна заколотили досками, сорняки на газоне оставили специально, а дикому винограду разрешили оплетать стены в любом направлении.
Дом ужасов в Пасифик Пайнс, пригороде Квинсленда, станет
Анна Лысенко