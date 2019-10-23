Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пока мы живы, должны говорить о произошедшем»17 лет назад произошел захват заложников в Театральном центре на Дубровке
Фоторепортажи
16«Все вышло из-под контроля»
28Умер Алексей Леонов
18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фанаты Хэллоуина превратили свой дом в жуткий лабиринт (фото)

Его может посетить любой желающий.

Австралийская семья, обожающая Хэллоуин, потратила 6 месяцев, чтобы превратить свое жилище в образцовый дом из фильмов ужасов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть больше

Такая трансформация обошлась им в сумму, за которую можно было бы купить водный мотоцикл, рассказали в комментарии журналистам мистер и миссис Стрэпплберри. Семейная пара вдохновлялась домом под номером 29 по Нейболт-стрит из романа Стивена Кинга «Оно», в котором живёт танцующий клоун Пеннивайз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дом и сад Стрэпплберри превратили в один сплошной лабиринт, окна заколотили досками, сорняки на газоне оставили специально, а дикому винограду разрешили оплетать стены в любом направлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дом ужасов в Пасифик Пайнс, пригороде Квинсленда, станет чем-то вроде бесплатного музея и будет открыт для публики 31 октября и 2 ноября с 19:00 до 22:00.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Власти США объяснили задержание Ахмеда Билалова
Учебная «бомбардировка» Крыма со стороны США оказалась фейком
В ПФР признали нехватку денег на индексацию пенсий работающим
Елену Малышеву выписали из больницы
Богатая русская семья ищет дворецкого в Лондоне
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Киселев рассказал студентам о поиске Путиным преемника
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Новый Mitsubishi: а вдруг таким будет Pajero? Большой внедорожник от Mitsubishi под названием Mi-Tech Concept посеял надежду: неужели японцы готовят новое поколение Pajero?
Кино
Бородина, Орлова, Клюкина: все звезды на презентации ТНТ Михалкова в тюрьме, Майков в Геленджике: рассказываем, чем канал будет развлекать телезрителей в 2020 году
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Найден самый молодой ипотечник Москвы
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Дети
Успенская заявила, что хочет сделать дочь донором яйцеклетки для второго ребенка Певица выразила неожиданное пожелание
Леди
Звезды, которые завели новые романы, находясь в браке Кто из знаменитостей решил перестраховаться и найти свою любовь, еще находясь в браке? Об этом в нашем материале.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь