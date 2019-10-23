19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья из Великобритании на полгода «поселилась» в тренажерном зале ради мамы
В выигрыше оказались все.
Семья Макгилливрэ из Манчестера стала известна в СМИ в конце октября. А все благодаря их трогательной истории и удивительным трансформациям.
Началось все около года назад, когда их бабушка умерла от диабета. 51-летняя Сьюзан очень тяжело переживала смерть своей мамы. Женщина и так страдала от избыточного веса, а
Но Сьюзан решила пересмотреть свой образ жизни, чтобы не повторить судьбу покойной мамы, и записалась в тренажерный зал. Поддержать женщину в ее начинании решил и ее супруг Рой с двумя сыновьями — Беном и Саймоном.
Поначалу они просто ходили в зал вместе с ней, чтобы она не стеснялась и чувствовала себя более уверенно, но потом втянулись. В итоге семья Макгилливрэ превратилась в настоящих фанатов спорта и проводила на тренировках по шесть дней в неделю.
За полгода члены семьи достигли потрясающих результатов. Больше всех, конечно, старалась Сьюзан. За это время она потеряла около 23 килограммов и стала красивой и подтянутой женщиной, пишет Mirror.
Глава семейства похудел почти на 12 килограммов, а сыновья сбросили не так много, зато прилично нарастили мышцы и превратились в накачанных
По словам Сьюзан, некоторые знакомые часто даже не узнают ее на улице. А сама она стала чувствовать себя намного здоровее и счастливее.
Екатерина Гура