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19:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из Великобритании на полгода «поселилась» в тренажерном зале ради мамы

В выигрыше оказались все.

Семья Макгилливрэ из Манчестера стала известна в СМИ в конце октября. А все благодаря их трогательной истории и удивительным трансформациям.

Началось все около года назад, когда их бабушка умерла от диабета. 51-летняя Сьюзан очень тяжело переживала смерть своей мамы. Женщина и так страдала от избыточного веса, а из-за депрессии начала есть бесконтрольно.

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Но Сьюзан решила пересмотреть свой образ жизни, чтобы не повторить судьбу покойной мамы, и записалась в тренажерный зал. Поддержать женщину в ее начинании решил и ее супруг Рой с двумя сыновьями — Беном и Саймоном.

Поначалу они просто ходили в зал вместе с ней, чтобы она не стеснялась и чувствовала себя более уверенно, но потом втянулись. В итоге семья Макгилливрэ превратилась в настоящих фанатов спорта и проводила на тренировках по шесть дней в неделю.

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За полгода члены семьи достигли потрясающих результатов. Больше всех, конечно, старалась Сьюзан. За это время она потеряла около 23 килограммов и стала красивой и подтянутой женщиной, пишет Mirror.

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Глава семейства похудел почти на 12 килограммов, а сыновья сбросили не так много, зато прилично нарастили мышцы и превратились в накачанных фитнес-моделей.

По словам Сьюзан, некоторые знакомые часто даже не узнают ее на улице. А сама она стала чувствовать себя намного здоровее и счастливее.

Екатерина Гура

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