20:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первая в мире пчела-инфлюенсер помогает спасать сородичей (фото)
У нее уже тысячи подписчиков.
В социальной сети Instagram пчела по имени Би рассказывает своим подписчикам веселые истории из своей жизни, научные факты о пчелах, а также делится всевозможными полезными советами, касающимися экологии.
Кроме того, Би публикует яркие снимки из своей жизни: она гуляет по Парижу, пишет умные статьи для своего блога, загорает на пляже и многое другое.
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Однако аккаунт Би в Instagram создан вовсе не для смеха или конкуренции с популярными в Сети животными.
Екатерина Гура