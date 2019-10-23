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20:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Первая в мире пчела-инфлюенсер помогает спасать сородичей (фото)

У нее уже тысячи подписчиков.

В социальной сети Instagram пчела по имени Би рассказывает своим подписчикам веселые истории из своей жизни, научные факты о пчелах, а также делится всевозможными полезными советами, касающимися экологии.

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Кроме того, Би публикует яркие снимки из своей жизни: она гуляет по Парижу, пишет умные статьи для своего блога, загорает на пляже и многое другое.

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На пчелу-инфлюенсера подписаны более 100 тысяч человек, и с каждым днем их становится все больше.

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Однако аккаунт Би в Instagram создан вовсе не для смеха или конкуренции с популярными в Сети животными.

С помощью этой страницы ученые из французского фонда BEE FUND пытаются привлечь внимание общественности к проблемам экологии, а также к сохранению и увеличению численности пчел во всем мире.
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Екатерина Гура

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