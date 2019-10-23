21:40 (мск), источник: Известия
В России ужесточат наказание за недолив топлива
Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году.
Правительство вернуло в Минпромторг законопроект, предлагающий кардинальные меры борьбы с обманом автовладельцев.
В настоящее время ведется разработка новой редакции Кодекса об административных нарушениях, сообщили «Известиям» в ведомстве. Министерство работает над тем, чтобы оборотные штрафы — от 500 тыс. рублей — включили сразу в новый кодекс, который должен вступить в силу 1 января 2021 года.
В Росстандарте рассчитывают, что предлагаемые законопроектом положения с большой вероятностью будут включены в новый КоАП, сказали «Известиям» в службе.
Как следует из нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Если нарушение будет допущено повторно, то он вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей.
Сейчас обнаруженные на АЗС нарушения обходятся автозаправкам гораздо дешевле. Штраф для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.