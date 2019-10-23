22:21 (мск), источник: Газета.Ру
В Госдуму внесли поправки к законопроекту о вейпах
В Госдуму внесли поправки к проекту закона, который должен приравнять вейпы к обычным сигаретам. Их внес депутат Сергей Боярский, сообщил он в Instagram.
По его словам, поправки должны приравнять все бестабачные курительные смеси к сигаретам, на которые уже действуют ограничения «антитабачного» закона.
Он отметил, что, если поправки примут, то россиянам запретят курить вейпы и системы нагревания табака в общественных местах.
Боярский добавил, что его поправки могут рассмотреть в четверг, 24 октября.