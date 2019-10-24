Стали известны имена выдвинутых на «Оскар» актеров

Студия Sony выдвинула Ди Кaприo на «Оскар» за главную мужскую роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», а Брэда Питтa — за роль второго плана в той же картине.
Кроме того, студия номинировала на премию Мэттью Рaйса и Тома Хэнкcа за фильм «Прекрасный день по соседству». Первого — за главную мужскую роль, второго — за роль второго плана.
Стриминговая платформа Netflix в свою очередь номинировала на премию Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса, сыгравших в картине «Два папы».
Киностудия A24 предложила своих кандидатов: Роберта Паттинсона (за главную мужскую роль) и Уиллема Дэфо (за роль второго плана) в фильме «Маяк».
Ранее в октябре стало известно, что фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».