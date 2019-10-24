Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Сноуден в интервью Joe Rogan Experience раскрыл детали произошедшего.
«Я был на пути в Латинскую Америку, когда правительство США отменило мой паспорт, таким образом я оказался в ловушке», — заявил он. Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.
«Я критиковал российские законы о слежке», — заявил экс-сотрудник ЦРУ. «И это не сделало мою жизнь легче — я оказался в ловушке в стране, которую не выбирал», — заключил господин Сноуден.
Он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров, в 2013 году. После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
1 августа 2014 года он получил российский вид на жительство на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Эдвард Сноуден обвиняется в шпионаже и ему грозит длительный тюремный срок.