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02:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, предавший огласке методы работы спецслужб США и получивший в итоге убежище в России, рассказал, что оказался в этой стране в ловушке.

Источник: AP 2019

Сноуден в интервью Joe Rogan Experience раскрыл детали произошедшего.

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«Я был на пути в Латинскую Америку, когда правительство США отменило мой паспорт, таким образом я оказался в ловушке», — заявил он. Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.

«Я критиковал российские законы о слежке», — заявил экс-сотрудник ЦРУ. «И это не сделало мою жизнь легче — я оказался в ловушке в стране, которую не выбирал», — заключил господин Сноуден.

Он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров, в 2013 году. После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

1 августа 2014 года он получил российский вид на жительство на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Эдвард Сноуден обвиняется в шпионаже и ему грозит длительный тюремный срок.

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