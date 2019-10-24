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10:56 (мск), источник: ТАСС Наука

В Шотландии восстановили лицо человека, который жил около 600 лет назад

Кроме внешнего облика, останки рассказали и о болезнях средневекового шотландца.

Источник: Aberdeen City Council

ТАСС, 24 октября. Ученые воссоздали облик мужчины, жившего предположительно в XIII веке в Абердине (Шотландия). Об этом сообщила газета Independent.

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В ходе реконструкции исследователи установили, что этот человек умер в возрасте 46 лет. его рост составлял от 158 до 167 см. Анализ останков также показал, что мужчина страдал от болезней суставов и зубов.

Несмотря на то, что его останки были найдены в Абердине, мужчина был родом из другой местности. Как предположили специалисты, его малой родиной могла быть гористая местность на северо-западе Шотландии или Внешние Гебридские острова.

Ученые продолжат восстановление лиц других людей, чьи останки они обнаружили в Абердине, чтобы получить более полную картину о населении северо-восточной Шотландии XIII—XIV веков, прокомментировала корреспонденту Independent археолог Паула Милбурн.

Найденные останки принадлежали крупному средневековому захоронению, которое ученые нашли в феврале 2016 года во время ремонтных работ в Галерее изобразительных искусств в Абердине (Aberdeen Art Gallery). Останки почти ста человек найдены на том месте, где предположительно стоял монастырь монахов-доминиканцев.

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