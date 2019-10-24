10:56 (мск), источник: ТАСС Наука
В Шотландии восстановили лицо человека, который жил около 600 лет назад
Кроме внешнего облика, останки рассказали и о болезнях средневекового шотландца.
ТАСС, 24 октября. Ученые воссоздали облик мужчины, жившего предположительно в XIII веке в Абердине (Шотландия). Об этом сообщила газета Independent.
В ходе реконструкции исследователи установили, что этот человек умер в возрасте 46 лет. его рост составлял от 158 до 167 см. Анализ останков также показал, что мужчина страдал от болезней суставов и зубов.
Несмотря на то, что его останки были найдены в Абердине, мужчина был родом из другой местности. Как предположили специалисты, его малой родиной могла быть гористая местность на
Ученые продолжат восстановление лиц других людей, чьи останки они обнаружили в Абердине, чтобы получить более полную картину о населении
Найденные останки принадлежали крупному средневековому захоронению, которое ученые нашли в феврале 2016 года во время ремонтных работ в Галерее изобразительных искусств в Абердине (Aberdeen Art Gallery). Останки почти ста человек найдены на том месте, где предположительно стоял монастырь