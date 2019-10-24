11:25 (мск), источник: N + 1
В Израиле нашли церковь неизвестного мученика
Она была построена в VI веке, в правление императора Юстиниана и была одним из крупнейших найденных в Израиле византийских храмов.
В окрестностях Иерусалима нашли руины церкви, посвященной неизвестному «славному мученику», сообщает Times of Israel. Ее построили в период владычества Византийской империи, в VI веке. В церкви обнаружили прекрасно сохранившуюся крипту с напольными мозаиками и комнатой, где находились мощи мученика. До нашего времени они не уцелели.
Церковь нашли в городе
Три года назад на окраине города начались охранные раскопки перед строительством жилых домов. Во время работ археологи из Управления древностей Израиля нашли руины христианского храма с хорошо сохранившейся криптой. По словам руководителя раскопок Беньямина Сторчана (Benjamin Storchan) это был огромный комплекс, больше, чем большинство церквей византийского периода, которые до сих пор нашли в Израиле. Его площадь составляла около 1,5 тысяч квадратных метров.
На полу и на стенах были сделаны мозаики. Часть напольных мозаик с изображением птиц, растений и геометрических узоров сохранилась. Перед входом в храм был большой двор. Судя по сохранившимся надписям на греческом языке, комплекс был построен при императоре Юстиниане (527−565), около 542 года и посвящен «славному мученику», имя которого не было указано. Позднее храм достраивали при императоре Тиберии Константине (574−582 годы). Об этом свидетельствует надпись 583 года, сохранившаяся в одной из боковых капелл. Возможно, это была мемориальная капелла императора, так как в ней сохранилась мозаика с изображением императорского орла.
Под церковью сохранилась крипта, в которой находились мощи святого. Туда вели две параллельные лестницы, по одной из которых,
Церковь покинули в IX веке. Предположительно, ее уже было невозможно содержать
Екатерина Русакова