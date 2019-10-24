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11:25 (мск), источник: N + 1

В Израиле нашли церковь неизвестного мученика

Она была построена в VI веке, в правление императора Юстиниана и была одним из крупнейших найденных в Израиле византийских храмов.

Источник: Israel Antiquities Authority

В окрестностях Иерусалима нашли руины церкви, посвященной неизвестному «славному мученику», сообщает Times of Israel. Ее построили в период владычества Византийской империи, в VI веке. В церкви обнаружили прекрасно сохранившуюся крипту с напольными мозаиками и комнатой, где находились мощи мученика. До нашего времени они не уцелели.

Церковь нашли в городе Бейт-Шемеш, который находится в 30 километрах к западу от Иерусалима. Поселение на этом месте существовало при хананеях, которые назвали его в честь богини солнца Шемеш. В Библии говорится (Иисус Навин 15:10), что город находился на территории колена Иудина. В период существования Византийской империи в Бейш-Шемеше построили монастырь.

Три года назад на окраине города начались охранные раскопки перед строительством жилых домов. Во время работ археологи из Управления древностей Израиля нашли руины христианского храма с хорошо сохранившейся криптой. По словам руководителя раскопок Беньямина Сторчана (Benjamin Storchan) это был огромный комплекс, больше, чем большинство церквей византийского периода, которые до сих пор нашли в Израиле. Его площадь составляла около 1,5 тысяч квадратных метров.

Здание церкви представляло собой типичную для того времени постройку, состоявшую из центрального и двух боковых нефов. Стены церкви украшали фрески.

На полу и на стенах были сделаны мозаики. Часть напольных мозаик с изображением птиц, растений и геометрических узоров сохранилась. Перед входом в храм был большой двор. Судя по сохранившимся надписям на греческом языке, комплекс был построен при императоре Юстиниане (527−565), около 542 года и посвящен «славному мученику», имя которого не было указано. Позднее храм достраивали при императоре Тиберии Константине (574−582 годы). Об этом свидетельствует надпись 583 года, сохранившаяся в одной из боковых капелл. Возможно, это была мемориальная капелла императора, так как в ней сохранилась мозаика с изображением императорского орла.

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Под церковью сохранилась крипта, в которой находились мощи святого. Туда вели две параллельные лестницы, по одной из которых, по-видимому, спускались, а по другой поднимались паломники. Сами мощи не сохранились.

По-видимому, церковь была местом паломничества не только во время правления Византийской империи, но и какое-то время после арабского завоевания. Об этом свидетельствуют 300 керамических ламп раннего исламского периода, которые нашли в руинах церкви.


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Церковь покинули в IX веке. Предположительно, ее уже было невозможно содержать из-за уменьшения количества христианских паломников и растущего числа обращенных в мусульманство местных, которые, очевидно, не посещали христианскую церковь. «Вход в нее был завален большими камнями», — говорит Беньямин Сторчан. «Это значило, что последние находившиеся здесь люди знали, что им придется уйти. Но у них было время, чтобы закрыть вход и они надеялись вернуться».

Екатерина Русакова

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