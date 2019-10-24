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11:51 (мск), источник: РИА Новости

В МВД рассказали о единственном в России полицейском корги

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Единственная в России полицейская собака породы корги живет в Нижнем Новгороде и служит в транспортной полиции, где помогает с поиском наркотических веществ, сообщается на сайте Объединенной редакции МВД РФ.

Источник: corgi_police_dog

Как следует из сообщения, свою аттестацию к службе корги по кличке Рыжий получил в 2013 году в возрасте двух лет. А уже в 2015 одержал победу по общему курсу дрессировки на чемпионате России.

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«Он хоть и не задерживает преступников, но славится в Управлении на транспорте по Приволжскому федеральному округу отменным обонянием и лучше всех распознает наркотические вещества разного вида. Кстати, именно поэтому ему продлили контракт на один год, в то время как обычно собаки уходят “на пенсию” в восемь лет», — сообщается на сайте.

Поначалу Рыжий не был служебным псом и был приобретен его хозяйкой для себя, однако позднее младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы, решила отправить его на работу.

Она также рассказала, что корги не боится ни выстрелов, ни громких хлопков. «Но у нас была острая необходимость именно наркотики искать, этому его и обучили», — добавила кинолог.

В сообщении подчеркивается, что корги служит отменно и не уступает овчарке. Однако, по словам кинолога, перемещается не так активно, как многие псы — из-за коротких лап.

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