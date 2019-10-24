Возможно ли будущее без бумаги? 10 ответов из фантастических фильмов

«Разрушитель» (1993 год)
Кадр из фильма "Разрушитель"
Если верить авторам этого фантастического боевика о противостоянии безумного преступника (Уэсли Снайпс) и крутого полицейского (Сильвестр Сталлоне), к 2032 году мы откажемся от туалетной бумаги в пользу трёх загадочных ракушек. Впрочем, пользоваться ими главный герой так и не научился.
«Обливион» (2013 год)
Кадр из фильма "Обливион"
Судя по интерьерам, мелькающим в фильме, в 2077 году мы перестанем переводить бумагу понапрасну. Например, на обои. И немудрено, ведь к этому моменту человечество уже будет почти целиком стерто с лица земли инопланетянами, а его остатки будут влачить жалкое существование на Титане.
«Чёрное зеркало» (2011−2019 годы)
Кадр из сериала "Черное зеркало"
В мрачном мире будущего, каким его видят создатели сериала «Черное зеркало», люди все чаще отдают себя во власть технологий. В одном из эпизодов герои живут в комнатах из видеостен, где даже пропуск рекламы является платной услугой. В столь жёстких рамках о чтении книг или печатной прессы не может идти и речи.
«Звёздный путь» (1966 год — по настоящее время)
Кадр из фильма "Звездный путь"
Согласитесь, было бы странно, если бы экипаж космического корабля «Энтерпрайз» использовал бумагу в XXIV веке. Тем не менее в перечень бортового оборудования входит принтер, вернее его 3d-версия, которая здесь носит название репликатор и в основном используется для приготовления пищи.
«Матрица» (1999 год)
В мире «Матрицы» необходимость в бумаге полностью отпала, так как ее просто некому использовать. Суперкомпьютер погрузил всех людей в галлюциногенный анабиоз, и теперь они выполняют лишь функцию источников питания.
«451 градус по Фаренгейту» (1966, 2018 годы)
Кадр из сериала "451 градус по Фаренгейту"
В обеих экранизациях антиутопии Рэя Брэдбери мы видим, как изменилась профессия пожарного. Теперь эти люди сжигают книги: их чтение запрещено законом. Так что, возможно, в будущем сократить потребление бумаги можно будет, сделав ее нелегальной.
«Безумный Макс. Дорога ярости» (2015 год)
Кадр из фильма "Безумный Макс. Дорога ярости"
В мире постапокалипсиса, где люди готовы убивать друг друга за бензин, до бумаги просто никому нет дела, поэтому можно сказать, что от нее удалось отказаться.
«Джонни Мнемоник» (1995)
Кадр из фильма "Джонни Мнемоник"
Фильм предопределил развитие цифровых технологий на годы вперед. Информацию здесь передают с помощью специальных курьеров, которым её закачивают прямо в мозг. Живые «флэшки» заменили собой письма, бандероли и посылки.
«1984» (1984 год)
Роман Джорджа Оруэлла, по которому был снят этот фильм, вышел в 1949 году. 1984-й виделся автору, мягко говоря, не самым лучшим временем для жизни. В итоге все вроде бы оказалось не так уж и плохо. Но одно предсказание сбылось: в середине 1980-х бумажные газеты всё ещё влияли на умы людей.
«Она» (2013 год)
Действие картины разворачивается в недалеком будущем. По сюжету люди перестали писать письма, но не отказались от них, а просто перепоручили это специальным организациям, в одной из которых и работает главный герой в исполнении Хоакина Феникса.
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