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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

На аргентинской границе нарисовали самые большие в мире граффити (видео)

Они попали в Книгу рекордов Гиннесса.

На стене, отделяющей аргентинский город Посадас от границы с Парагваем, нарисовали граффити площадью 160 квадратных метров.

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Благодаря своей необычной длине рисунок уже попал в Книгу рекордов Гиннеса. «Это в два раза превосходит мировой рекорд площадью 85 квадратных метров», — говорит Валерия Гариботти, координатор работ.

Но это не единственная особенность граффити. Яркий рисунок выполнен не краской из баллончиков, а карандашами.

По словам создателей, проект по созданию граффити на бетонном ограждении призван объединить людей, а также рассказать историю приграничного района.

Анна Лысенко

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