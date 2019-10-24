15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
На аргентинской границе нарисовали самые большие в мире граффити (видео)
Они попали в Книгу рекордов Гиннесса.
На стене, отделяющей аргентинский город Посадас от границы с Парагваем, нарисовали граффити площадью 160 квадратных метров.
Благодаря своей необычной длине рисунок уже попал в Книгу рекордов Гиннеса. «Это в два раза превосходит мировой рекорд площадью 85 квадратных метров», — говорит Валерия Гариботти, координатор работ.
По словам создателей, проект по созданию граффити на бетонном ограждении призван объединить людей, а также рассказать историю приграничного района.
Анна Лысенко