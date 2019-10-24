Милонов готов провести ликбез для депутатов Госдумы о вреде Хэллоуина

Ранее Милонов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить государственные предприятия, школы и вузы в России, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина.
Позднее депутат от «Единой России» Наталья Поклонская сообщила, что российская молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и «по какому поводу веселиться». Поклонская также предложила учителям и родителям сообщать ей обо всех случаях давления на школы в вопросе праздника.
Я как потомственный ленинградец и петербуржец очень строго отношусь к отечественным традициям и их сохранению… Обидно, что уважаемая коллега Поклонская не видит опасности в размывании наших собственных обрядов и традиций, основанных на христианстве, в зловещем ведьминском котле мультикультурного Запада. Что-то я не заметил, чтобы в Нью-Йорке весной праздновали Масленицу или колядовали перед Рождеством.
Депутат подчеркнул, что готов лично провести для своих коллег культурологический ликбез относительно Хэллоуина, чтобы «раскрыть им глаза на вредную сторону этого праздника».
Милонов не в первый раз критикует Хэллоуин и уже призывал бороться с этим праздником. Так, в прошлом году депутат попросил министра просвещения РФ Ольгу Васильеву принять жесткие дисциплинарные меры к должностным лицам, которые организуют Хэллоуин в школах.