Семья из Италии чудом уцелела при оползне благодаря своим кошкам

В конце октября в Испании, Франции и Италии прошли сильные штормы, в результате которых случились наводнения, были повалены деревья и уничтожены дороги и постройки.
Среди пострадавших оказалась и итальянская супружеская пара — Сабрина Паллегрини и Клаудио Пиана. Во время шторма они вместе с двумя кошками находились в своем доме в коммуне Кампо-Лигуре, Генуйя.
Посреди ночи супруги проснулись от шума. Когда Сабрина вышла посмотреть, в чем дело, то увидела, как ее коты Симба и Моисей гоняют по комнате огромный кусок штукатурки. Женщина взглянула наверх, и ее охватил ужас. В потолке была дыра, от которой в разные стороны расходились трещины. Штукатурка продолжала сыпаться сверху, а потому пара в спешке схватила котов, самые необходимые вещи и поспешила покинуть дом.
И очень вовремя: буквально через пару мгновений их дом просто рухнул в результате сильного оползня. Супруги оказались заблокированы в своей машине посреди дороги, пишет итальянское издание Il Secolo XIX.
По словам Сабрины, теперь им негде жить, но они живы и здоровы. Семья уверена, что спаслись они именно благодаря своим котам, ведь если бы те не разбудили их своими играми, все бы погибли под завалами.