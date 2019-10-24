Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия может присоединиться к проекту по созданию окололунной станции Крикалев прокомментировал планы NASA по запуску лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway
Фоторепортажи
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
20Фото эмбриона черепахи победило в престижном конкурсе
15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из Италии чудом уцелела при оползне благодаря своим кошкам

Просто кому-то захотелось поиграть среди ночи.

В конце октября в Испании, Франции и Италии прошли сильные штормы, в результате которых случились наводнения, были повалены деревья и уничтожены дороги и постройки.

Среди пострадавших оказалась и итальянская супружеская пара — Сабрина Паллегрини и Клаудио Пиана. Во время шторма они вместе с двумя кошками находились в своем доме в коммуне Кампо-Лигуре, Генуйя.

Famiglia Piana al completo (compreso gatto gluten free) Augura a tutti un sereno 2019

Опубликовано Sabrina Pellegrini Понедельник, 31 декабря 2018 г.

Un, deux , trois...Plié

Опубликовано Sabrina Pellegrini Понедельник, 5 августа 2019 г.

Посреди ночи супруги проснулись от шума. Когда Сабрина вышла посмотреть, в чем дело, то увидела, как ее коты Симба и Моисей гоняют по комнате огромный кусок штукатурки. Женщина взглянула наверх, и ее охватил ужас. В потолке была дыра, от которой в разные стороны расходились трещины. Штукатурка продолжала сыпаться сверху, а потому пара в спешке схватила котов, самые необходимые вещи и поспешила покинуть дом.

И очень вовремя: буквально через пару мгновений их дом просто рухнул в результате сильного оползня. Супруги оказались заблокированы в своей машине посреди дороги, пишет итальянское издание Il Secolo XIX.

По словам Сабрины, теперь им негде жить, но они живы и здоровы. Семья уверена, что спаслись они именно благодаря своим котам, ведь если бы те не разбудили их своими играми, все бы погибли под завалами.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

Кремль ответил на слова Киселева о подготовке преемника Путина
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Лужков объяснил успех супруги в рейтинге богатейших россиянок
Иисус спас бегуна в майке «Иисус спасает»
Айсберг размером с Пекин резко развернулся (фото)
39 погибших в фуре в графстве Эссекс оказались гражданами Китая
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
В Токио представлена по-настоящему богатая Toyota (фото) В Японии очень любят роскошные большие минивэны. Именно поэтому к модели Toyota GranAce было так много внимания
Кино
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа» Актриса рассказала о затяжном конфликте с коллегой по популярному сериалу
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Дети
«Папа приехал»: Сергей Лазарев растрогал поклонников снимком с детьми Артист показал, как Аня и Никита встречают его дома
Леди
Как правильно красить тонкие губы (и все не испортить) Как накрасить тонкие губы так, чтобы не уменьшить их, а напротив, придать объем?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь