Бегун в майке «Иисус спасает» перенес сердечный приступ и был спасен Иисусом

Мун вышел на старт в майке с надписью «Иисус спасает» (Jesus Saves). На 13-м километре у спортсмена, никогда не жаловавшегося на здоровье, случился сердечный приступ.
Рядом с ним бежал мужчина по имени Хесус Вуэно (Jesus Bueno), работающий ассистентом анестезиолога. Он с помощью других спортсменов оказал Муну первую помощь — сделал искусственное дыхание и массаж сердца.
Сердце бегуна удалось завести, он был доставлен в больницу. Позднее Хесус Буэно связался с пострадавшим, чтобы поинтересоваться его здоровьем. Мун, в свою очередь, поверил, что надпись на его майке была пророческой.
Мун продолжает восстановление. По словам врачей, его сердце в порядке, а приступ был аномалией.