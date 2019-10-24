15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Блейк Лайвли пошутила над Райаном Рейнольдсом в его день рождения (фото)
Вот и нашелся повод «отомстить» любимому мужу.
Голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, которые в начале августа стали родителями в третий раз, известны своим чувством юмора: супруги троллят друг друга в соцсетях при каждом удобном случае. И на этот раз повод оказался действительно подходящим.
23 октября Рейнольдс отмечал свой день рождения. Актеру исполнилось 43 года. В честь такого события Лайвли опубликовала в Instagram не слишком привлекательное фото с супругом. «Выбрала лучшее фото. С днем рождения!», — подписала актриса.
Таким образом Блейк отомстила Райану за серию неудачных снимков, которые он запостил в августе в честь ее дня рождения.
Екатерина Гура