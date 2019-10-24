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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали будущее тело офисного работника

Пугающая картина.

Европейские ученые смоделировали образ офисного работника, вынужденного трудиться в неудобных условиях 20 и больше лет.

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Они провели опрос среди 3 тысяч офисных работников Франции, Германии и Великобритании, интересуясь условиями труда и состоянием их здоровья, сообщает Daily Mail. На основе собранных ответов исследователи создали модель по имени Эмма.

У Эммы покрасневшие глаза из-за долгих часов, проведенных у монитора. У нее нездорового цвета кожа, потому что большую часть дня женщина проводит под искусственным освещением.

Так как Эмма почти все время сидит за столом, у нее варикоз, лишние килограммы в области талии и бедер, искривленная спина и даже небольшой горб. В дополнение к этому у женщины опухают руки и ноги.

«Сотрудники офисов в будущем могут страдать от проблем со здоровьем так же сильно, как и рабочие времен промышленной революции», — говорят исследователи. Они призвали работодателей улучшить условия в офисах.

Анна Лысенко

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