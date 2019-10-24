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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семь бабушек помогли ученым обнаружить крупную популяцию ядовитых змей

Они не впервые помогают морским биологам.

Источник: Claire Goiran/UNC

Семь пенсионерок, увлекающихся сноркелингом, помогли ученым обнаружить необычно крупную популяцию ядовитых змей у берегов Новой Каледонии в Тихом океане.

Бабушки с масками и трубками, все в возрасте от 60 до 80 лет, оказались в этом месте не случайно. С июня 2017 года они сотрудничают с учеными из Университета Новой Каледонии и Университета Маккуори в Австралии, уточняет CNN. Энтузиасты сноркелинга добровольно вызвались фотографировать подводных змей, многие из которых смертельно опасны. Свою команду пожилые женщины назвали «Фантастические бабушки».

В бухте Ситрон, популярном месте для купания, бабушки обнаружили около 140 ядовитых змей Hydrophis major. Сами ученые в 2016 году смогли насчитать только 45 особей.

«Я наблюдала за морскими змеями в бухте Ситрон в течение 20 лет, и мне казалось, что я их очень хорошо изучила. Но Фантастические бабушки показали мне, насколько я была неправа», — прокомментировала открытие Клэр Гойран, ведущий исследователь из Университета Новой Каледонии.

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Рик Шайн, профессор Университета Маккуори, отметил, что вовлечение общественности в исследования — «одно из самых захватывающих достижений в современной науке».

Анна Лысенко

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