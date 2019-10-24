17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семь бабушек помогли ученым обнаружить крупную популяцию ядовитых змей
Они не впервые помогают морским биологам.
Семь пенсионерок, увлекающихся сноркелингом, помогли ученым обнаружить необычно крупную популяцию ядовитых змей у берегов Новой Каледонии в Тихом океане.
Бабушки с масками и трубками, все в возрасте от 60 до 80 лет, оказались в этом месте не случайно. С июня 2017 года они сотрудничают с учеными из Университета Новой Каледонии и Университета Маккуори в Австралии, уточняет CNN. Энтузиасты сноркелинга добровольно вызвались фотографировать подводных змей, многие из которых смертельно опасны. Свою команду пожилые женщины назвали «Фантастические бабушки».
«Я наблюдала за морскими змеями в бухте Ситрон в течение 20 лет, и мне казалось, что я их очень хорошо изучила. Но Фантастические бабушки показали мне, насколько я была неправа», — прокомментировала открытие Клэр Гойран, ведущий исследователь из Университета Новой Каледонии.
Рик Шайн, профессор Университета Маккуори, отметил, что вовлечение общественности в исследования — «одно из самых захватывающих достижений в современной науке».
Анна Лысенко