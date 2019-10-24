Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия может присоединиться к проекту по созданию окололунной станции Крикалев прокомментировал планы NASA по запуску лунной орбитальной платформы-шлюза, также известной как Gateway
Фоторепортажи
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
22Великая депрессия
19:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Диктатора извлекли из прошлого. Перезахоронение останков Франко раскололо Испанию

Останки диктатора Франсиско Франко, правившего Испанией в 1939—1975 годах, переместили из мемориала «Долина павших» на обычное кладбище в Мадриде. Решение о перезахоронении стало одной из первых инициатив пришедшей к власти в 2018 году Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП). Из-за протестов и судебных разбирательств реализовать ее, однако, удалось только сейчас. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что социалисты пытаются консолидировать левую часть электората в преддверии парламентских выборов.

Источник: Reuters

«Ужасная аномалия»

Внимание испанских граждан и СМИ в четверг приковано к двум точкам — мемориалу «Долина павших» в 60 км от Мадрида и обычному кладбищу в столичном районе Эль-Пардо. Почти полвека спустя после похорон испанского диктатора Франсиско Франко его останки были эксгумированы и перемещены из мемориального комплекса на муниципальное кладбище Мингоррубио.

Мемориал «Долина павших» был сооружен в 1940-х годах по приказу самого Франсиско Франко как памятник погибшим в гражданской войне в Испании 1936−1939 годов. Он расположен вблизи монастыря Эль-Эскориал. «Уединенное место, где стоит величественный храм наших павших, в котором веками молились за тех, кому суждено было отдать свою жизнь на пути к Господу и Родине», — описывал его диктатор.

Сегодня в этом месте — братские могилы 34 тыс. испанских солдат, воевавших по разные стороны баррикад — как республиканцев, так и франкистов. Подписаны были ранее лишь две могилы — Франсиско Франко и основателя «Испанской фаланги» Хосе Антонио Примо де Риверы. Гранитную плиту с захоронения бывшего диктатора весом 1,5 тонны в четверг сдвинули — в присутствии родственников, нескольких чиновников и операторов. Гроб с останками Франсиско Франко переместили на вертолете.

Источник: AP 2019

Напомним, борьба с символами франкизма в Испании началась в 2007 году при премьере от ИСРП Хосе Луисе Сапатеро с принятием закона «Об исторической памяти». Испанские власти снимали мемориальные доски, сносили памятники, переименовывали улицы и проспекты.

Когда к власти пришла правая Народная партия (2011−2018), этот процесс был временно приостановлен. Когда в 2018 году ИСРП вновь пришла к власти, перезахоронение останков Франко было объявлено одним из главных приоритетов правительства.

По мнению членов ИСРП, захоронение диктатора в мемориале оскорбляет память о жертвах франкизма.

«Это ужасная демократическая аномалия: диктатор — в государственном мавзолее, в месте, где его могут превозносить», — говорила в 2018-м вице-премьер испанского правительства Кармен Кальво.

Новость
Ленин, Франко, Ататюрк: у кого еще есть мавзолей?

Сторонники перезахоронения также утверждали: Франко не место в «Долине павших», потому что он умер естественной смертью, а не погиб в бою (в отличие от фалангиста Примо де Риверы). Перезахоронение диктатора, отмечали в ИСРП, станет шагом к примирению нации. «Раны были открыты в течение многих лет. Теперь пришло время их закрыть», — заявил в одном из своих первых выступлений премьер-министр Педро Санчес.

Впрочем, быстро реализовать план по переносу останков бывшего диктатора не удалось. Преградой стали судебные иски со стороны его потомков, которые выступали не только против перезахоронения их предка на муниципальном кладбище, но и против его эксгумации вообще.


Нажмите,
чтобы включить звук

Когда же стало ясно, что эксгумации быть, они в качестве альтернативы предложили крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены зять и дочь диктатора. Однако Верховный суд Испании 24 сентября отклонил апелляцию семьи генералиссимуса, не удовлетворив ни одно из выдвинутых требований. Премьер Педро Санчес в Twitter назвал это тогда великой победой для испанской демократии.

Источник: AP 2019

«Война продолжается»

Между тем решение правительства о перезахоронении останков диктатора возымело и обратный эффект: количество посещений «Долины павших» за первую половину 2019 года выросло на 34% в сравнении с тем же периодом 2018-го.

Новость
Протесты в Барселоне: демонстранты поджигают машины и строят баррикады

Дополнительное внимание к мемориалу привлекли также выступления сторонников и противников перезахоронения. В течение прошлого года социалисты и прочие граждане левых взглядов собирались в центре Мадрида с требованием усилить противодействие франкизму, а члены ультраправой группы «Движение за Испанию» вскидывали руку в фашистском приветствии у мавзолея в «Долине павших» в знак протеста против эксгумации.

Подобная картина наблюдалась и сегодня. За пределами «Долины павших» и кладбища Мингоррубио, плотно охраняемых полицией, собрались группы людей: одни с плакатами «Да здравствует Испания!», а другие — с баннерами «Франко, спасибо!».

О том, что общество все еще не пришло к консенсусу, свидетельствуют и соцопросы.

Согласно исследованию Ipsos, проведенному с 15 по 17 октября, за эксгумацию выступал 51% испанских граждан. Большинство из них — электорат левых партий: ИСРП, «Унидас Подемос», «Граждане».

По мнению научного сотрудника Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгия Филатова, процесс вокруг перезахоронения останков Франсиско Франко связан с желанием ИСРП «сплотить этот разношерстный электорат» в преддверии парламентских выборов, намеченных на 10 ноября.

«После того как социалисты сместили Мариано Рахоя (экс-премьер Испании.— “Ъ”), у этих партий не осталось ничего общего, кроме нелюбви к Франко и франкизму», — пояснил он «Ъ».

Впрочем, по словам ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Ирины Прохоренко, расчет социалистов может не оправдаться. «Консолидация левых сил может привести и к консолидации правых», — сказала она «Ъ». Такого же мнения придерживается и Георгий Филатов: «Половина испанского общества недовольна (политикой ИСРП.— “Ъ”). Это приводит к тому, что их требования радикализируются. Именно так появилась (праворадикальная.— “Ъ”) партия Vox, за которую на прошлых выборах проголосовало около 2 млн человек. После этих выборов, согласно опросам, она должна стать четвертой партией в парламенте».

Президент Фонда Франсиско Франко Хуан Чичарро в четверг пообещал продолжить отстаивать дело диктатора. «Война продолжается, здесь никто не сдается, — предупредил он.— Да, сегодня мы проиграли битву, враг частично достиг цели, но мы ни в коем случае не проиграли войну».

Марина Коваленко.

 Telegram не запрещено пользоваться в России
Самые платежеспособные регионы России
МВД задержало похитителя данных клиентов Сбербанка
Неизвестная болезнь сразила людей и животных в Тюменской области
Переброска С-400 в Сербию: что важно знать
«Черный четверг»: как началась Великая депрессия (фотогалерея)
Супруги нашли в ресторанной устрице настоящий жемчуг
Ученые показали внешность человека после 20 лет офисной работы
Главы регионов: лидерство в «ЕР» поможет в коммуникации с людьми
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Самые безумные японские авто: и всё это ездит! Японцы вообще ребята своеобразные... А уж когда дело доходит до проектирования автомобилей, инженеры и дизайнеры из Страны восходящего солнца могут сотворить такое! Мы собрали галерею из самых безумных новинок Токийского автосалона
Кино
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа» Актриса рассказала о затяжном конфликте с коллегой по популярному сериалу
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Популярные темы на «Детях»
Аппендицит, гангренозный 251
Мне пора лечиться... 243
Моя антикарьера 192
Отчим и сын-подросток 189
Леди
Как правильно красить тонкие губы (и все не испортить) Как накрасить тонкие губы так, чтобы не уменьшить их, а напротив, придать объем?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь