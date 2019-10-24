18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит необычная гора из поваренной соли в Германии (фото)
Она уже стала достопримечательностью региона.
Рядом с немецким городом Херинген на востоке земли Гессен есть необычная белоснежная гора. Она называется Монте Кали, а местные в шутку зовут ее Килиманджаро.
Сегодня ее высота составляет более 200 метров, а площадь превышает 93 гектара.
На самом деле, белая гора является отвалом хлорида натрия — то есть обыкновенной поваренной соли. Это побочный продукт от поташа — окиси калия, добыча которой является главной промышленной отраслью этого региона.
Монте Кали начала расти в 1973 году и каждый год она увеличивается на 6,4 миллиона тонн.
Хотя гора является побочным продуктом промышленной деятельности и довольно плохо влияет на окружающую среду, она привлекает в регион многочисленных туристов.
Екатерина Гура