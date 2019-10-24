Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Черный четверг»: как началась Великая депрессияИстория крупнейшего финансового кризиса в США
Фоторепортажи
7Это система Дагоба? Нет, просто магический лес в реальной жизни
22Великая депрессия
20:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги нашли в ресторанной устрице настоящий жемчуг

Приятный бонус к хорошему ужину.

Супруги Энтон и Шерил Шермер очень удачно поужинали в одном из ресторанов Нью-Джерси.

Для приятного времяпрепровождения пара пошла в ресторан морской кухни, где остановила свой выбор на устрицах. Во время ужина Энтон почувствовал во рту посторонний предмет, а когда достал его, то был крайне удивлен. Как оказалось, в одной из устриц находилась настоящая жемчужина, пишет New York Post.

Супруги Шермер объяснили официантам ситуацию, а те связались с владельцем заведения и поставщиком. По словам последнего, он занимается устрицами уже много десятков лет, но до этого еще никому не попадались жемчужины.

Когда вопрос немного прояснился, а страсти поутихли, супруги любезно согласились оставить ценную находку в ресторане.

Владелец заведения отметил, что не собирается продавать жемчужину. Он сделает для нее специальную рамку и повесит над входом, чтобы такая находка приносила удачу и остальным посетителям.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
МВД задержало похитителя данных клиентов Сбербанка
Неизвестная болезнь сразила людей и животных в Тюменской области
Переброска С-400 в Сербию: что важно знать
«Черный четверг»: как началась Великая депрессия (фотогалерея)
Ученые показали внешность человека после 20 лет офисной работы
Главы регионов: лидерство в «ЕР» поможет в коммуникации с людьми
Здоровье
: Можно ли заразиться ЗППП через унитаз Можете спокойно пользоваться микроволновкой и ходить без шапки.
WOWSale
13 отличных товаров для автомобилистов со скидками Это то, что нужно вашей машине 
Авто
Самые безумные японские авто: и всё это ездит! Японцы вообще ребята своеобразные... А уж когда дело доходит до проектирования автомобилей, инженеры и дизайнеры из Страны восходящего солнца могут сотворить такое! Мы собрали галерею из самых безумных новинок Токийского автосалона
Кино
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа» Актриса рассказала о затяжном конфликте с коллегой по популярному сериалу
Недвижимость
Как страна, получившая от России миллиарды долларов, превращается в руины
Бузова рассказала о покупке квартиры в Москве
Дети
«Папа приехал»: Сергей Лазарев растрогал поклонников снимком с детьми Артист показал, как Аня и Никита встречают его дома
Леди
Как правильно красить тонкие губы (и все не испортить) Как накрасить тонкие губы так, чтобы не уменьшить их, а напротив, придать объем?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь