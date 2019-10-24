Супруги нашли в ресторанной устрице настоящий жемчуг

Супруги Энтон и Шерил Шермер очень удачно поужинали в одном из ресторанов Нью-Джерси.
Для приятного времяпрепровождения пара пошла в ресторан морской кухни, где остановила свой выбор на устрицах. Во время ужина Энтон почувствовал во рту посторонний предмет, а когда достал его, то был крайне удивлен. Как оказалось, в одной из устриц находилась настоящая жемчужина, пишет New York Post.
Супруги Шермер объяснили официантам ситуацию, а те связались с владельцем заведения и поставщиком. По словам последнего, он занимается устрицами уже много десятков лет, но до этого еще никому не попадались жемчужины.
Когда вопрос немного прояснился, а страсти поутихли, супруги любезно согласились оставить ценную находку в ресторане.
Владелец заведения отметил, что не собирается продавать жемчужину. Он сделает для нее специальную рамку и повесит над входом, чтобы такая находка приносила удачу и остальным посетителям.