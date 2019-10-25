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10:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Закинь орлу на мобилку». Улетевшая в Иран птица разорила сибирских ученых

Сибирские орнитологи, которые отслеживают миграцию степных орлов с помощью GPS-датчика, отсылающего текстовые сообщения, столкнулись с проблемой: одна из участвующих в проекте орлиц улетела в Иран, смс-сообщения из которого стоят очень дорого, и таким образом потратила весь годовой бюджет раньше времени.

Источник: BBC News Русская служба

Чтобы собрать средства, потраченные орлицей, ученые запустили акцию «Закинь орлу на мобилку».

Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников уже не первый год следит за миграцией степных орлов — хищных птиц, которые занесены в Красную книгу как исчезающий вид. Все птицы-участницы проекта оснащены передатчиками, которые ежедневно присылают исследователям смс с их координатами.

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Задача исследования — отследить основные пути миграции степных орлов и выявить угрозы для них.

«Орлы летят на зимовку, на пути их подстерегают всякие опасности: ЛЭП, придурки с ружьями, яды, отравленные приманки для хищников и другие опасности. В этом и заключается суть нашей работы: нам надо увидеть, по каким миграционным путям летят орлы, сосредоточиться на них и смотреть, чтобы на этих путях нашим птицам ничего не угрожало», — объяснила Би-би-си член сети Елена Шнайдер.

Лето степные орлы обычно проводят в России или Казахстане, на зиму улетают в Саудовскую Аравию, Пакистан и Индию, иногда по пути ненадолго останавливаясь в Иране, Таджикистане или Афганистане.

Смс из Ирана

Однако в этом году орнитологи столкнулись с проблемой: птицы полетели на зимовку через Казахстан и на протяжении всего перелета через эту страну почти ни разу не оказались в зоне действия мобильных вышек. Это привело к тому, что несколько орлов вылетели из региона дешевых смс-сообщений и вышли на связь уже в тех странах, где смс стоят дорого, объяснила Шнайдер.

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Сильнее всех отличилась Мин, орлица из Хакасии. Если некоторые орлы успели прислать какую-то часть дешевых смс из Казахстана, то Мин умудрилась облететь вообще все казахские мобильные вышки и сразу вылетела в Иран, где одно смс-сообщение стоит 49 рублей, после чего ее передатчик начал отправлять сообщения за все время полета сразу.

«Как только она вышла на связь, то началось. По семь тысяч рублей в день списывалось на ее смс. И на это уже никак не повлиять, это все уже в памяти прибора», — рассказывает Шнайдер.


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Это привело к тому, что годовой бюджет, выделенный орлам на смс, закончился за 9,5 месяцев. Орлы присылают орнитологам сообщения со своими координатами каждый час в светлое время суток.

«Переводить орла на более редкие сигналы ради экономии — рушит в корне всю нашу работу. Потому что тогда если с орлом что-то случится, мы узнаем об этом слишком поздно. И сейчас у нас угроза, что орлы уйдут в блок и мы потеряем от них всю информацию, а им надо еще два с половиной месяца долетать», — объяснила Шнайдер Би-би-си.

Чтобы вернуть случайно потраченные орлицей средства, орнитологи экстренно объявили акцию «Закинь орлу на мобилку». Прочитать подробнее о ней можно тут.

«Зимовка — дело дорогое»

«Нет бы сделать как умница Айна, которая прежде чем лететь через Иран, Ирак и Саудовскую Аравию в Египет заскочила в Россию и выдала весь свой миллион смс с летними локациями в Западном Казахстане по два рубля», — писала орнитолог в своем телеграм-канале.

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Айна полетела в Египет (сейчас она уже в Судане), еще двое орлов, Сарыгуль и Кенжик, улетели в Пакистан — из этих стран смс вдвое дешевле, отмечала Шнайдер.

Всего орнитологи следят за 13 орлами. По словам Шнайдер, помимо Мин в дорогостоящие страны также улетели еще три орла: Син, Аман и Хакас.

«Син и Хакас всю прошлую зимовку проторчали в “дорогой зоне” и, кажется, в этом году собираются это повторить. Аман тоже застрял в Иране, отдавал оттуда часть летних локаций», — жалуется Шнайдер.

По данным орнитологов, сейчас в «дорогих» районах остановились три орла, пятеро — в районах средней ценовой категории, и один — в дешевом (орел Ураган очень долго не хотел улетать из России, а потом переместился в Казахстан). Еще четыре орла пока в пути, и ученые еще не знают, где они остановятся на зиму.

«Зимовка — дело дорогое. Зимние полгода орлы тратят примерно 300 тысяч рублей, летние — меньше ста тысяч», — объясняет Шнайдер. По ее словам, ученые рассчитывают, что до конца 2019 года орлы потратят еще 135 тысяч рублей.

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