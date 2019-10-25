13:27 (мск), источник: Аргументы и факты
Мясо, сыр, бензин, бананы. Что можно купить на пенсию в Германии
АиФ.ru посчитал, сколько разных товаров и услуг можно купить на среднюю пенсию в Германии.
В Германии заговорили о повышении пенсионного возраста: Бундесбанк предлагает поднять его до 69,3 лет к 2070 году. В настоящее время возраст выхода на пенсию в ФРГ составляет 65 лет и семь месяцев. К 2029 году запланировано повышение до 67 лет.
Все дело в демографии — трудоспособных немцев, делающих отчисления в пенсионную систему, становится меньше, чем получателей пенсии. В Германии растет продолжительность жизни, а рождаемость, напротив, сокращается. Если не повысить возраст, обеспечивать пенсионные выплаты государству будет сложнее.
В Германии есть такое понятие, как «базовый пенсионер». Это человек, имеющий 45-летний стаж, среднюю зарплату и вышедший на пенсию по достижении пенсионного возраста. «Базовый пенсионер» получает 1441 евро в месяц (102311 рублей). Для расчета того, «что можно купить на немецкую пенсию», мы взяли эту величину. А цены — это стоимость товаров и услуг в Берлине (как столицы Германии)*.
В Германии пенсионеры часто живут в арендованном жилье. Это нормальная практика. Дело в том, что собственнику квартиры очень сложно выселить арендаторов и поднять плату. Для
Но мы будем считать, что наш «базовый пенсионер»
Таким образом, пенсии в 1441 евро хватит почти на шесть месяцев оплаты коммунальных услуг.
Литр молока в берлинских супермаркетах можно взять за 0,78 евро (55,3 рублей). Получается, что на месячную пенсию «базового пенсионера» можно приобрести 1847 литров молока.
Германия — пивная столица мира. А сколько литров напитка могут позволить себе немецкие пенсионеры? В магазине
Понятно, что мало кто пьет пиво без закуски. Как вариант, можно приготовить куриные наггетсы. Килограмм куриной грудки стоит 7,32 евро (519,7 рублей). Выходит, что на пенсию можно приобрести 196 с лишним килограммов курицы.
Килограмм говядины в Германии на 4 евро дороже, чем килограмм курицы — 11,4 евро (809 рублей) за вырезку. Немцы, которые имели среднюю зарплату, стаж в 45 лет и вышли на пенсию по достижении пенсионного возраста, на ежемесячное пособие могут купить 126 килограммов говядины.
Если мяса не хочется, к пиву можно купить сыр — в немецких супермаркетах продаются самые разные сорта, местные и импортные. Мы для расчета возьмем местный, который стоит 8,6 евро за килограмм (610 рублей). И получим 167,5 килограммов.
В Германии насчитывается несколько тысяч (!) видов хлеба, а немцы хотят, чтобы их хлеб был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Очевидно, что это самый важный продукт в этой стране.
Килограмм яблок в берлинских магазинах стоит порядка 2,14 евро (151,9 рублей). На пенсию размером 1441 евро получается 673 килограмма.
А бананы еще дешевле — 1,43 евро за килограмм (101,5 рублей). Делим ежемесячную «базовую пенсию» на эту цифру и получаем 1007 килограммов бананов.
Очень часто немецкие пенсионеры — активные люди, которые путешествуют, ходят на фитнес, в кофейни и рестораны. Средний чек в берлинском заведении составляет 40 евро (2840 рублей) за три блюда. Выходит, что с пенсией в 1441 евро берлинский пенсионер может 36 раз поужинать в ресторане.
А можно «спустить» пенсию на 533 чашки капучино (стандартная чашка стоит 2,7 евро, или 191 рубль).
Билет в кино в Берлине стоит около 10 евро (710 рублей). Таким образом за месяц можно посмотреть 144 фильма.
Как и во всем Евросоюзе, сигареты в Германии очень дорогие — 6,4 евро за пачку (454 рублей). Если бы наш «базовый пенсионер» только бы и делал, что курил, на свою пенсию он мог бы купить 225 пачек сигарет.
На берлинских автозаправочных станциях литр бензина в среднем стоит 1,44 евро (102 рубля). На «базовую пенсию» получается 1000 литров в месяц.
Как мы уже говорили, пожилые немцы следят за своим здоровьем и стараются ходить в
* При подготовке материала использовались сведения