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10:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

Изобретатель тест-полосок для глюкометров получит компенсацию: вся прибыль доставалась компании

Изобретатель тест-полосок для глюкометров, профессор Иэн Шэнкс получит два миллиона фунтов компенсации от компании Unilever, которая вывела на рынок запатентованный им почти 40 лет назад продукт.

Источник: BBC News Русская служба

Шэнкс не получал положенную долю прибыли от продажи своего изобретения, постановил Верховный суд Британии.

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Работая в 1980-х годах на Unilever, Шэнкс изобрел систему, которую назвал электрохимическим капилляром. Сегодня она используется в большинстве тест-полосок для глюкометров — приборов для измерения сахара в крови.

В системе Шэнкса специальный капилляр забирает у пациента строго заданное количество крови, а затем при помощи электротока измеряет количество глюкозы в образце.

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Первый прототип такой системы Шэнкс сделал в 1982 году из пластиковй пленки, двух стеклянных пластин и прищепок. Со временем эта система стала стандартом. Тест-полосками пользуется большинство диабетиков в мире.


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Однако все права на изобретение Шэнкса принадлежали компании Unilever, а самому профессору не доставалось доли прибыли от продаж тест-полосок.

Тринадцать лет борьбы

Шэнкс впервые подал в суд на компанию в 2006 году, но терпел поражение во всех судах, пока не дошел до высшей инстанции.

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На этой неделе Верховный суд постановил, что полученная Unilever прибыль от продажи тест-полосок была значительной, а профессору Шэнксу полагалась «справедливая доля» от этой прибыли, которую суд оценил примерно в 24 млн фунтов (около 30,8 млн долларов США).

Таким образом, компания должна выплатить профессору компенсацию, постановил суд.

После заседания Шэнкс сказал журналистам, что доволен тем, что его тринадцать лет борьбы за компенсацию наконец-то увенчались успехом.

72-летний ученый сказал, что суды «имели свою цену». «В 2007 году я пережил инфаркт, и, конечно, огромное давление, под которым я находился, не пошло на пользу», — сказал он в беседе с Би-би-си.

Представитель компании, в свою очередь, заявил, что в Unilever разочарованы решением, и отметил, что Шэнкс получал во время работы зарплату и бонусы.

​​​​​​​Шэнкс говорит, что упорства ему придавало желание помочь будущим изобретателям.

Верховный суд счел, что Unilever нарушила закон о патентах, который гласит, что нанятые компаниями изобретатели, в случае если компания получает от какого-то их изобретения «выдающуюся прибыль», должны получить «честную долю» этой прибыли.

По словам Шэнкса, на момент подачи им иска в 2006 году ни один изобретатель не получил своей доли в соответствии с этим законом, принятым 30 лет назад:

Я хочу, чтобы наемные изобретатели верили, что если им удастся придумать что-то действительно важное и значительное, то у них есть шанс быть за это вознагражденными.
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