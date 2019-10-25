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09:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция проверяет экс-мэра Грозного из-за жестокого обращения с жителями

Полиция начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. Поводом для проверки послужили кадры, на которых запечатлено жестокое обращение чиновника с местными жителями.

Источник: РИА "Новости"

«В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка», — сказал господин Мутиев (цитата по «РИА Новости»).

Речь идет о видеозаписях хронометражем восемь часов, попавших в распоряжение ЧГТРК «Грозный».

На них зафиксировано, как к задержанным господин Кадыров применяет электрошокер, угрожает расправой и ложными обвинениями, сказано в публикации ЧГТРК.
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По утверждению журналистов, во время рейдов по неплательщикам налогов охрана бывшего мэра заломала руки мужчине за недовольство, высказанное из-за «грубой манеры обращения чиновника». Господин Кадыров занимал пост мэра с 2012 по 2015 год. После этого он руководил администрацией главы и правительства Чечни.

«Он очень много сделал на этом посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника» — так прокомментировал случившееся пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Напомним, 14 октября «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что в республике уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности. Имя Ислама Кадырова также упоминалось в статье. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публикации являются «тясячепроцентной ложью».

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