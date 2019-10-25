09:57 (мск), источник: Life.ru
Названы самые востребованные профессии в России в будущем
По мнению экспертов, всегда будут востребованы массовые профессии, например, бухгалтеры, и такие дефицитные специальности, как
Педагоги, бухгалтеры, повара, электрогазосварщики и токари, машинисты, официанты, а также представители других массовых профессий точно не останутся без работы в будущем.
К такому мнению пришли специалисты из ВНИИ труда.
Как рассказали эксперты RT, не стоит опасаться за свое трудоустройство и представителям таких дефицитных профессий, как электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер
По данным экспертов, в ближайшие годы возрастет спрос на новые, технологичные профессии. Например, специалисты по работе с большими данными облачных приложений.
В то же время, как отметила эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина, все перечисленные специализации весьма востребованы и сейчас.
Даже с учетом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3−6 лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции.