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09:57 (мск), источник: Life.ru

Названы самые востребованные профессии в России в будущем

По мнению экспертов, всегда будут востребованы массовые профессии, например, бухгалтеры, и такие дефицитные специальности, как инженер-химик.

Педагоги, бухгалтеры, повара, электрогазосварщики и токари, машинисты, официанты, а также представители других массовых профессий точно не останутся без работы в будущем.

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К такому мнению пришли специалисты из ВНИИ труда.

Как рассказали эксперты RT, не стоит опасаться за свое трудоустройство и представителям таких дефицитных профессий, как электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.

По данным экспертов, в ближайшие годы возрастет спрос на новые, технологичные профессии. Например, специалисты по работе с большими данными облачных приложений.

В то же время, как отметила эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина, все перечисленные специализации весьма востребованы и сейчас.

Даже с учетом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3−6 лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции.
Ирина Волошина
эксперт ВНИИ труда
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