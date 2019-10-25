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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Диетолог назвала несовместимые сочетания продуктов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Некоторые популярные в России сочетания продуктов могут быть не такими полезными, как о них принято думать.

Источник: JESHOOTS-com/СС0

Об этом рассказала «Комсомольской правде» эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

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По словам специалиста, вместо молока в какао стоит добавлять воду. Это объясняется тем, что содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция.

При этом Иванникова призвала избегать сочетания «какао плюс молоко» пациентам с мочекаменной болезнью, так как молочный жир усиливает всасываемость оксалатов из какао — они являются основной причиной заболевания.

Врач также посоветовала отказаться от белого хлеба с джемом или вареньем, так как двойная порция быстрых углеводов провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови.

Иванникова выступила против употребления отрубей с молоком, так как в них содержится фитиновая кислота, которая при соединении с кальцием, формирует нерастворимые соединения.

Кроме того, диетолог посоветовала не есть вместе курицу и печень. Она объяснила это тем, что цинк и витамин B9 мешают друг другу перевариваться.

Наиболее вредным сочетанием стала пицца и газировка.

«Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка», — пояснила она. После такого приема пищи может появиться чувство тяжести и вздутие живота.

Кроме того, газировка и пицца усиливают ложное чувство голода, а уровень сахара в крови достигает опасных пределов. Это, по словам Иванниковой, может привести к появлению чувства напряженности и помешает заснуть.

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