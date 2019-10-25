12:45 (мск), источник: РИА Новости
Диетолог назвала несовместимые сочетания продуктов
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Некоторые популярные в России сочетания продуктов могут быть не такими полезными, как о них принято думать.
Об этом рассказала «Комсомольской правде»
По словам специалиста, вместо молока в какао стоит добавлять воду. Это объясняется тем, что содержащаяся в
При этом Иванникова призвала избегать сочетания «какао плюс молоко» пациентам с мочекаменной болезнью, так как молочный жир усиливает всасываемость оксалатов из какао — они являются основной причиной заболевания.
Врач также посоветовала отказаться от белого хлеба с джемом или вареньем, так как двойная порция быстрых углеводов провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови.
Иванникова выступила против употребления отрубей с молоком, так как в них содержится фитиновая кислота, которая при соединении с кальцием, формирует нерастворимые соединения.
Кроме того, диетолог посоветовала не есть вместе курицу и печень. Она объяснила это тем, что цинк и витамин B9 мешают друг другу перевариваться.
«Совмещение углеводов, белков и
Кроме того, газировка и пицца усиливают ложное чувство голода, а уровень сахара в крови достигает опасных пределов. Это, по словам Иванниковой, может привести к появлению чувства напряженности и помешает заснуть.