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13:32 (мск), источник: Известия

Патрушев связал прорыв дамбы с безответственностью местных властей

Недавний прорыв дамб в деревне Щетинкино Красноярской области стал следствием безответственного отношения должностных лиц к вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, заявил 25 октября секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Источник: РИА "Новости"

«Уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций», — сказал секретарь СБ во время совещания в Омске по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе. Он отметил, что подобное пренебрежение к правилам безопасности и их «вопиющие нарушения» привели к трагическим последствиям.

Патрушев напомнил руководителям региона о необходимости установления «жесткого контроля» за соблюдением технических правил и обеспечением безопасного функционирования гидротехнических сооружений.

Особой ревизии должны быть подвергнуты все без исключения бесхозяйные ГТС.
Николай Патрушев
(цитата по «РИА Новости»)

По словам секретаря СБ, необходимо срочно завершить документальную работу по зонированию границ затопления, а также составить планы действий в случае осложнении обстановки.

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«И вообще, бесхозных ГТС быть не должно», заключил Патрушев.

Прорыв пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели произошел в районе деревни Щетинкино 19 октября. Конструкции были возведены кустарно и полностью разрушились. Потоками воды снесло два нелегально построенных общежития для рабочих.

В результате происшествия погибли 17 человек, 18 госпитализированы.

В больницу обратился ещё один человек. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести. В поисках людей задействованы беспилотники. Водолазы достали три затопленных автомобиля. Тем временем спасатели по-прежнему возводят временные дамбы. Это необходимо для понижения уровня реки Сисим.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ) передано в центральный аппарат СК. Арестованы гендиректор компании — владельца дамб ООО «Сисим» (входит в «Сибзолото») Максим Ковальков, горный мастер предприятия Евгений Александров и начальник горного участка Андрей Еганов, свою вину признал только последний.

Следите за развитием темы Прорыв дамбы в Красноярском крае
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