12:30 (мск), источник: РИА Новости
В Крыму обнаружили дерево-мутант с необычной окраской
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Крыму нашли уникальную мутацию дерева вида айлант высочайший (Ailanthus altissima).
Единственный известный в мире экземпляр нового сорта сегодня высаживают в парке Медицинской академии Крымского федерального университета.
Новый генетический вариант растения, нигде, кроме Крыма, ранее не встречавшийся, обнаружил заведующий кафедрой биохимии КФУ, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов. Вместе с ботаником Андреем Еной он описал его как новый сорт «Альбина» и направил на регистрацию в мировую базу сортов в США.
Айлант завезен в Россию из Китая в 1751 году. Это крупное декоративное дерево, которое быстро растет, достигая 10−15 метров в высоту, и дает красивую крону. До последнего времени в мире было известно всего три его сорта.
Дерево, которые обнаружили в прошлом году в Симферополе, пока молодое, высотой не более метра. Оно отличается белыми узорами на листьях, появление которых вызвано нарушением синтеза пигмента хлорофилла.
«Надо было выяснить, действительно ли это генетическая мутация, которая передается по наследству, или просто
По его словам, причиной мутации могла стать экология, но в этом случае она привела не к болезни, а к появлению новой красивой декоративной формы.
«Пестролистность нового сорта относится к тому редкому типу, когда каждый новый сложный перистый лист и его листочки окрашены совершенно по-разному: от сплошного зеленого до сплошного кремового со всеми возможными переходами. Это похоже на то, как если бы баллончик с кремовой краской взорвался в руках уличного художника и забрызгал листву», — уточнил профессор Андрей Ена.
Ученые надеются, что дерево станет донором черенков и семян, а следовательно — родоначальником нового сорта во всем мире.
Название «Альбина» новый сорт получил от латинского слова «albus», что означает «белый». Статья о Ailanthus altissima направлена в сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада.