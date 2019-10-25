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12:30 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму обнаружили дерево-мутант с необычной окраской

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Крыму нашли уникальную мутацию дерева вида айлант высочайший (Ailanthus altissima).

Источник: Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

Единственный известный в мире экземпляр нового сорта сегодня высаживают в парке Медицинской академии Крымского федерального университета.

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Новый генетический вариант растения, нигде, кроме Крыма, ранее не встречавшийся, обнаружил заведующий кафедрой биохимии КФУ, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов. Вместе с ботаником Андреем Еной он описал его как новый сорт «Альбина» и направил на регистрацию в мировую базу сортов в США.

Айлант завезен в Россию из Китая в 1751 году. Это крупное декоративное дерево, которое быстро растет, достигая 10−15 метров в высоту, и дает красивую крону. До последнего времени в мире было известно всего три его сорта.

Дерево, которые обнаружили в прошлом году в Симферополе, пока молодое, высотой не более метра. Оно отличается белыми узорами на листьях, появление которых вызвано нарушением синтеза пигмента хлорофилла.

Такая мутация ранее известна не была, поэтому ученые в течение целого года исследовали стабильность этого отличительного признака.

«Надо было выяснить, действительно ли это генетическая мутация, которая передается по наследству, или просто какое-то заболевание. Для этого надо было исследовать растение в течение года. Листья, как им полагается, осенью опали. Весной выросли листья с такими же точно белыми узорами или абсолютно молочно-белые. Таким образом мы подтвердили, что это устойчивая генетическая мутация, которая описывается как сорт», — рассказал РИА Новости автор открытия Константин Ефетов.

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По его словам, причиной мутации могла стать экология, но в этом случае она привела не к болезни, а к появлению новой красивой декоративной формы.

«Пестролистность нового сорта относится к тому редкому типу, когда каждый новый сложный перистый лист и его листочки окрашены совершенно по-разному: от сплошного зеленого до сплошного кремового со всеми возможными переходами. Это похоже на то, как если бы баллончик с кремовой краской взорвался в руках уличного художника и забрызгал листву», — уточнил профессор Андрей Ена.


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Ученые надеются, что дерево станет донором черенков и семян, а следовательно — родоначальником нового сорта во всем мире.

Название «Альбина» новый сорт получил от латинского слова «albus», что означает «белый». Статья о Ailanthus altissima направлена в сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада.

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