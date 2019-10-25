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14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка нашла в кармане куртки из секонд-хенда огромную пачку денег

Неожиданная находка.

В конце октября девушка по имени Дженнифер Каймс из города Вальпараисо, штат Индиана, стала героиней американских СМИ. А все благодаря необычной находке.

24 октября она, как обычно, вышла на работу в магазин подержанных вещей Plato’s Closet. Разбирая очередное поступление товара, Дженнифер обнаружила в кармане черной мужской куртки необычный сверток в полиэтиленовом пакете.

Развернув находку, американка не могла поверить своим глазам. В пакете были аккуратно свернутые в трубочку 7 тысяч долларов.

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Девушка тут же связалась со своей начальницей Тэмми Венланд, а та по записям нашла мужчину, который принес в магазин эту куртку, пишет UPI.

Тэмми связалась с забывчивым американцем и в тот же день вернула ему деньги. Мужчина был несказанно счастлив, ведь, как оказалось, он давно искал свои сбережения, но не мог вспомнить, куда их спрятал.

Екатерина Гура

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