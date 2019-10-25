14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка нашла в кармане куртки из секонд-хенда огромную пачку денег
Неожиданная находка.
В конце октября девушка по имени Дженнифер Каймс из города Вальпараисо, штат Индиана, стала героиней американских СМИ. А все благодаря необычной находке.
24 октября она, как обычно, вышла на работу в магазин подержанных вещей Plato’s Closet. Разбирая очередное поступление товара, Дженнифер обнаружила в кармане черной мужской куртки необычный сверток в полиэтиленовом пакете.
Развернув находку, американка не могла поверить своим глазам. В пакете были аккуратно свернутые в трубочку 7 тысяч долларов.
Девушка тут же связалась со своей начальницей Тэмми Венланд, а та по записям нашла мужчину, который принес в магазин эту куртку, пишет UPI.
Тэмми связалась с забывчивым американцем и в тот же день вернула ему деньги. Мужчина был несказанно счастлив, ведь, как оказалось, он давно искал свои сбережения, но не мог вспомнить, куда их спрятал.
Екатерина Гура