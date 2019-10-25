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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница рисует удивительные картины на монетах (фото)

На каждую работу у него уходит несколько дней.

Художница Брианна Мари из города Тусон, штат Аризона, выбрала себе довольно необычный материал для работы. Пейзажи, портреты, дикую природу и фантастические миры девушка рисует на крошечных монетах.

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Такой необычный «холст» Бри выбрала, потому что хотела отточить свои навыки рисования мелких деталей в небольших композициях. А потом она поняла, что ей просто очень нравится рисовать на металле.

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Для своего творчества Брианна старается выбирать монеты, чеканившиеся до 1981 года из-за более высокого содержания меди в них.

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Одну работу художница может сделать за 10 часов, но из-за того, что слои краски должны как следует просохнуть, это время растягивается на несколько дней.

Все миниатюрные картины Брианна пишет с помощью масляных красок и крошечных кисточек.

Екатерина Гура

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