15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница рисует удивительные картины на монетах (фото)
На каждую работу у него уходит несколько дней.
Художница Брианна Мари из города Тусон, штат Аризона, выбрала себе довольно необычный материал для работы. Пейзажи, портреты, дикую природу и фантастические миры девушка рисует на крошечных монетах.
Такой необычный «холст» Бри выбрала, потому что хотела отточить свои навыки рисования мелких деталей в небольших композициях. А потом она поняла, что ей просто очень нравится рисовать на металле.
Для своего творчества Брианна старается выбирать монеты, чеканившиеся до 1981 года
Одну работу художница может сделать за 10 часов, но
Все миниатюрные картины Брианна пишет с помощью масляных красок и крошечных кисточек.
Екатерина Гура