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17:14 (мск), источник: РИА Новости

Британские энтомологи назвали новый вид жука в честь Греты Тунберг

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Только что описанный вид одного из самых маленьких жуков получил имя шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Лондонский музей естественной истории.

Источник: РИА Новости

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.

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«Новый вид относится к семейству жуков Птилииды (Ptiliidae). Несмотря на то, что подобные жуки распространены повсеместно, они довольно плохо изучены из-за своих крохотных размеров. Они кажутся карликовыми по сравнению с некоторыми однолеточными… Научный сотрудник музея Майкл Дарби решил отметить заслуги Греты Тунберг, назвав в ее честь новый вид жучка», — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, жучки Nelloptodes gretae обладают бледно-желтым или золотистым окрасом, а их длина составляет всего 0,79 миллиметра. У них нет глаз и крыльев и они отличаются от других представителей семейства небольшой ямкой в том месте, где могли бы быть расположены глаза.

Дарби добавил, что назвал жучка в честь Греты не потому, что она маленький, а потому что он работает именно с этим видом. «Я знаю, что ты никогда не бываешь слишком мал, чтобы что-то изменить», — приводятся слова ученого в сообщении.

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