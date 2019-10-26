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Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенковПобедителя ждет денежный приз
Фоторепортажи
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10:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенков

Победителя ждет денежный приз.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

В конце октября были опубликованы снимки финалистов международного конкурса от Agora #Blue2019 («Синий»).

Фотографы из любой точки мира могли по-своему интерпретировать название и отправить на конкурс абсолютно любые снимки, на которых присутствует голубой или синий цвет.

В итоге из более чем 17 тысяч работ путем голосования среди пользователей был сформирован финальный шорт-лист, состоящий из пейзажей, портретов людей и животных, а также совершенно разных предметов, которые объединяет синий цвет.

Победитель, который получит денежный приз в размере одной тысячи долларов, будет выбран специальным приглашенным судьей, а также путем «зрительского» голосования. Результаты международного фотоконкурса будут объявлены 21 ноября.

Екатерина Гура

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