10:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Цвет неба и морской волны: показаны лучшие фото синих оттенков
Победителя ждет денежный приз.
В конце октября были опубликованы снимки финалистов международного конкурса от Agora #Blue2019 («Синий»).
Фотографы из любой точки мира могли
В итоге из более чем 17 тысяч работ путем голосования среди пользователей был сформирован финальный
Победитель, который получит денежный приз в размере одной тысячи долларов, будет выбран специальным приглашенным судьей, а также путем «зрительского» голосования. Результаты международного фотоконкурса будут объявлены 21 ноября.
Екатерина Гура